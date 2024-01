Come non risultare online su WhatsApp solo per alcune persone: trucco che ti fa svoltare finalmente

Su WhatsApp ecco come fare per non risultare online soltanto per alcune persone: il trucco per riuscirci è facilissimo.

L’app è un’amatissima piattaforma di messaggistica istantanea che si lega ad un larghissimo utilizzo da parte di un gran numero di utenti in tutto il mondo. È davvero elevata infatti la quantità di utilizzatori che quotidianamente accede all’app per scambiare messaggi e contenuti multimediali, e dunque non sorprende che l’attenzione sulle funzionalità e sugli strumenti a disposizione sia sempre molto alta.

Tra gli aspetti che suscitano più interesse ve ne è uno in particolare che sta a cuore a utenti e al al team di sviluppo della piattaforma, ovvero la privacy. Vi sono al riguardo diverse funzionalità che permettono agli utenti di poter vivere con maggior serenità l’esperienza d’uso, e fra queste di certo molto rilevante è quella che permette, su WhatsApp, di non risultare online. Tale feature infatti, personalizzabile e facilmente utilizzabile, cela il fatto di essere connessi in un determinato momento e si lega ad un’altra funzione, quella dell’ultimo accesso, anch’essa da poter nascondere.

Attraverso pochi passaggi infatti è possibile nascondere queste informazioni anche a determinate persone e la feature è disponibile a prescindere dalla piattaforma impiegata. Dunque, al di là che si usino gli smartphone con sistema Android oppure iOS iPhone. Inoltre, basta far riferimento solo e soltanto all’applicazione originale WhatsApp senza necessità di scaricare altro.

WhatsApp, come non risultare online e nascondere l’ultimo accesso ad alcune persone: i passaggi

Per comprendere come non risultare online ad alcuni contatti su WhatsApp, è bene approfondire le funzionalità in generale per sapere cosa si può fare e in che modo. Anzitutto occorre aprire l’app e far riferimento al simbolo dei 3 puntini in alto sulla destra. Dal relativo menù bisognerà soffermarsi su Impostazioni, e successivamente su Privacy. Si tratta della pagina principale da cui si possono operare diverse scelte in tema di privacy, per l’appunto.

Per compiere l’operazione, bisogna selezionare la voce Ultimo accesso e online. Ci si troverà davanti a 2 voci con diverse opzioni da poter selezionare. In primo luogo la sezione legata a “Chi può vedere il mio ultimo accesso”, che dà la possibilità di indicare la propria preferenza. Chi indicherà Tutti, permetterà a tutti di poter vedere l’ultimo accesso fatto in app. Proseguendo, vi è I miei contatti, poi Nessuno, e solo I miei contatti eccetto… Quest’ultima è la voce per celare l’informazione soltanto ad alcune persone.

Impostando tale opzione si potranno escludere eventuali contatti indesiderati dalla visualizzazione dell’ultimo accesso. Proseguendo con le operazioni, l’altra voce presente che si leggerà è “Chi può vedere quando sono online”, all’interno di una chat. Ci sono due opzioni e infatti si può indicare Tutti, oppure Identico a ultimo accesso. In quest’ultimo caso tale impostazione seguirà quella dell’ultimo accesso, includendo o escludendo le medesime persone.

È quest’ultima l’opzione da impostare riguardo chi può vedere lo stato online, anche poiché l’unica altra voce presente, come detto, prevede che tutti possano vedere che si è online. Impostando la voce come identica a quella precedente, un eventuale contatto indesiderato sarà escluso da tale info.