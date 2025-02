Come personalizzare WhatsApp, i trucchi che ancora non conosci per renderlo sempre nuovo e diverso

Vi state chiedendo come personalizzare WhatsApp e volete delle idee che vi possano ispirare per rendere l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo più corrispondente a ciò che voi considerate bello? Allora siete capitati nel posto giusto, di seguito vi diamo tanti spunti per trasformare la chat in modo unico.

La capillarità con cui si è diffusa WhatsApp è impressionante, secondo l’Ansa nel nostro Paese è presente sui dispositivi del 78,5% degli italiani, milioni di persone usano questa piattaforma ogni giorno per svago, per chattare con gli amici e scambiarsi informazioni e contenuti, ma anche per lavoro o per contattare fornitori di beni e servizi in maniera immediata.

E a livello globale i numeri sono da capogiro, dato che ha oltre 2 miliardi di utenti. Non è quindi strano che Meta offra ai suoi utenti tanti modi per poter cambiare aspetto alle chat attraverso funzionalità che consentono di avere un’esperienza davvero personalizzata. Se anche voi avete in mente di cambiare qualcosa sul vostro dispositivo, ecco quello che dovete sapere.

Idee per personalizzare WhatsApp in modo creativo

Appena scaricata sullo smartphone o sull’Iphone è abbastanza anonima, per questo dovete prima di tutto inserire una foto profilo che vi identifichi, vi basta toccare l’icona del profilo nella parte superiore dello schermo per cambiare la vostra immagine tutte le volte che volete. Aggiungere una breve frase nello stato è una buona idea, potete aggiornarlo anche con foto e video non solo testo, pubblicando dei veri e proprio reels.

Di seguito, però, andiamo a vedere un po’ più da vicino come fare per personalizzare WhatsApp. Chiaramente potete scegliere anche chi può vedere la vostra foto del profilo, lo stato o l’ultimo accesso online. Andate su Impostazioni > Account > Privacy per modificare queste scelte in base a ciò che volete.

Anche cambiare tema o sfondo alle chat è molto semplice, sia in modalità chiara che scura, andando su Impostazioni > Chat > Tema (o sfondo) e selezionando il tema che desiderate, che può essere uno dei tanti proposti oppure una vostra foto che è presente nel telefono. Potete regolare la luminosità per leggere sempre confortevolmente.

Abbiamo già visto quali sono i codici segreti da usare in chat su WhatsApp per dare alla scrittura una nuova freschezza, potete usare il grassetto e il corsivo oltre a delimitare il testo se volete rimarcare il fatto che si tratta di una citazione e tanto altro. Provateli, con un po’ di pratica diventerete veri esperti!

Infine, come si legge sul portale di news cnim.it, chiunque può dare un aspetto nuovo e diverso all’app per trasformarla come meglio crede in base alla propria fantasia e al momento. Scoprite tutte le nuove funzionalità di WhatsApp e divertitevi a realizzare l’applicazione “a vostra immagine”.