Come ritrovare in casa un telefono smarrito con il silenzioso: il trucco ti risolverà questo ‘brutto’ inconveniente

Non trovi più il tuo telefono e hai abbassato la suoneria? Niente paura, questo trucchetto potrebbe aiutarti in futuro. Ecco cosa devi fare per non avere più problemi quando non trovi il tuo smartphone in casa.

Quante volte ti è capitato di perdere il tuo smartphone? Purtroppo può succedere, soprattutto alle persone più distratte. Nessuno si sorprenderà di leggere testimonianze di chi lo lascia nel frigorifero o addirittura sotto un divano, a prendere polvere per ore prima di essere ritrovato. Il problema è che, senza l’ausilio di uno smart watch e in modalità ‘silenzioso’ diventa tutto più complicato. Far squillare il cellulare quando non lo trovi è la prima cosa che ti viene in mente, ma come ti devi comportare se non c’è la suoneria?

Oggi vogliamo provare a suggerirti un rimedio che ti farà risparmiare tantissimo tempo. È inutile prendersi in giro, capita anche a quelli meno distratti di tornare dall’ufficio e di dimenticare di aumentare il volume della suoneria. E capita anche di lasciare il cellulare in qualche angolo della casa e dimenticarlo lì per ore. Per questo motivo, il consiglio che stiamo per darti potrà essere utile a tutti, anche a chi non ammetterà mai di aver perso il cellulare almeno una volta nella vita. Ma sappiamo bene che è successo a tutti, nessuno escluso.

Come ritrovare un telefono in modalità ‘silenzioso’

Se non trovi più il tuo smartphone, ma sai bene di averlo riportato con te a casa, sappi che non devi perdere due ore per cercarlo ovunque. Adesso c’è un trucchetto pratico, veloce e, soprattutto, gratuito per ritrovarlo in pochissimi secondi. Potrebbe essere una soluzione in grado di migliorare nettamente la qualità della tua vita tra le quattro mura domestiche, quindi ti consigliamo di non distrarti, almeno questa volta.

Se ti dicessimo che puoi ritrovare il tuo telefono con un fischio? È vero, sembra folle, ma è davvero possibile. Se non trovi più il tuo smartphone e lo hai impostato in modalità ‘silenzioso’, sappi che con questo semplice gesto potrai ritrovarlo in pochi secondi. Per abilitare questa funzione, non dovrai fare altro che aprire il Google Play Store e scaricare un’applicazione chiamata Find My Phone by Whislte (trova il mio telefono con un fischio).

Dopo aver effettuato il download, apri l’app e attiva la funzione. A questo punto, potrai sperimentare da solo la reale funzionalità di questa applicazione. Prova a nascondere il telefono da qualche parte e poi fai un fischio, verrà emesso un suono molto forte, di solito quello di una sirena di un’ambulanza, che attirerà la tua attenzione e ti permetterà di trovare il tuo telefono, nonostante la modalità ‘silenzioso’ attiva. Conoscevi già questa applicazione o ne hai scoperto l’esistenza soltanto oggi?