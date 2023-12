Come sapere sempre chi ti chiama: non compariranno mai più numeri sconosciuti sullo schermo

Esistono alcune utili app di gestione dei contatti che aiutano anche a identificare i numeri sconosciuti e bloccare le chiamate spam.

Le chiamate da numeri anonimi sono diventate una delle più grandi frustrazioni di chiunque abbia uno smartphone in tasca. Non importa l’orario o il giorno della settimana: il telefono squilla continuamente e, non appena lo si accende, si nota il numero sconosciuto sullo schermo. Per affrontare questa situazione, molti scelgono la soluzione più drastica: evitano di rispondere a qualsiasi numero che non sia registrato in rubrica. Purtroppo, però, non tutti possono permettersi questo lusso.

Rispondere anche a numeri sconosciuti è spesso inevitabile. Chiamate dei clienti, corrieri che portano pacchi o semplicemente amici che hanno cambiato numero: potrebbe esserci chiunque dall’altra parte della cornetta ed evitare a prescindere di rispondere può spesso causare diversi problemi.

D’altra parte, però, rispondere e sentire la solita voce registrata che propone fantomatiche offerte è davvero poco sostenibile sul lungo termine. Per fortuna, alcune app accorrono in aiuto degli utenti disperati.

Niente più chiamate anonime con queste utili app di gestione dei contatti

Una delle più popolari è Sync.Me, un’app che offre diverse funzionalità di gestione dei contatti ed è un’ottima opzione per chi vuole organizzare i numeri in rubrica in maniera più originale rispetto a quanto permetta di fare l’app predefinita dello smartphone. Oltre a questo, però, la principale utilità di Sync.Me è quella di identificare il numero che chiama al meglio delle sue possibilità, così come di bloccare automaticamente le chiamate spam.

L’app analizza il numero che chiama e in molti casi riesce a fornire all’utente sia dati come il nome e il cognome del chiamante, sia l’azienda o la compagnia per cui sta chiamando. Questo gli permette anche di capire se si tratta semplicemente di spam o se è invece qualcosa che può effettivamente interessare all’utente. L’app è gratuita, anche se molte delle caratteristiche più apprezzate fanno parte di un abbonamento premium. C’è anche una prova gratuita delle funzionalità Pro per 30 giorni.

E Sync.me non è certo l’unica opzione. Un’alternativa molto apprezzata è Contacts+, un’app che aiuta l’utente a tenere traccia di amici, familiari e contatti professionali mantenendo la tua rubrica ordinata. L’app utilizza un sistema basato sul cloud che può sincronizzarsi con Gmail, Outlook e iCloud, estraendo automaticamente i dati dai tuoi account collegati. Può quindi suggerire di eliminare i duplicati, effettuare aggiornamenti e arricchire i contatti con foto, informazioni aziendali, attività sui social media e altro ancora.

La versione gratuita di Contacts+ permette un account collegato e 1.000 contatti, mentre i livelli premium possono includere più account collegati, una migliore sincronizzazione dei contatti, la scansione di biglietti da visita e nessuna pubblicità.