Come scaricare un video da TikTok senza logo: non è mai stato così semplice

Sapevate che potete scaricare un video da TikTok senza logo? Ecco come fare, si tratta di un trucco semplicissimo ed efficace.

Quante volte vi è capitato di voler scaricare un video su TikTok ma di non farlo per via del fastidioso logo del social network che rimbalza in varie parti della schermata mentre c’è la riproduzione attiva? Si tratta di un sistema messo a punto proprio dall’azienda cinese, per far sì che nessun contenuto venga scaricato per poi essere riproposto su altri servizi come possono essere i Reels di Instagram e gli Shorts di YouTube.

Una sorta di “esclusiva” che viene ottenuta da TikTok ogni qualvolta un utente decide di caricare un determinato video. Ma sapevate che esiste un trucco facile e veloce per eludere questo blocco e poter avere a portata di mano ogni singolo contenuto pubblicato sulla piattaforma senza problemi? Seguite questi passaggi e vedrete che potrete salvare in galleria su smartphone e su PC ogni TikTok senza più il logo dell’azienda.

Salvare un TikTok senza logo: ecco il trucco per farlo subito

Grazie a questi semplici e veloci passaggi, potrete dire addio per sempre ai fastidiosi loghi “rimbalzanti” di TikTok che si spostano da una porzione all’altra dello schermo ogni volta che volete salvare un video sul vostro PC o smartphone per tenerlo in galleria e poterlo riaprire quando volete. Non lo conosce praticamente nessuno, ma una volta aver provato non riuscirete più a farne a meno.

Per prima cosa, aprite TikTok da web o da mobile e accedete al video che intendete salvare. Fate clic su copia link e poi andate su Google, dovete dovete cercare il sito snaptik.app. Un po’ come altri portali che permettono di scaricare contenuti di Instagram, YouTube e via dicendo, questo sito è studiato prettamente per TikTok e ha come obiettivo quello di garantire il download senza la presenza del logo.

La sua interfaccia è molto semplice. C’è una barra nella parte centrale, dove dovrete incollare il link del video e poi premere su Download. Come per magia, entro pochi secondi vi spunterà un pulsante dove poter far avviare il processo e scaricare tutti i vostri video preferiti da poter rivedere anche offline sul dispositivo scelto. Senza più il logo! Incredibile vero? Si tratta di un trucco gratuito e alla portata di tutti, in certi casi vi salverà la vita.