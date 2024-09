Come togliere l’online su Instagram e diventare invisibili: metodo semplice

Il metodo efficace per rimuovere l’accesso online da Instagram e risultare invisibili agli occhi degli altri: la svolta della vita.

Tra le applicazioni maggiormente utilizzate, Instagram è la vetrina perfetta per i suoi utenti. Un target variegato – rispetto magari ad altri social – offre numerosissime funzioni, potendo così costruire la propria intera vita, privata e professionale, in modo virtuale, attraverso le immagini. Oggi chiunque sa tutto di tutti, per cui diventa sempre più difficile nascondersi o quantomeno preservare quel minimo di privacy. Si è costantemente esposti ma sarebbe possibile divenire quasi eterei, sparendo dalla vista altrui?

Parrebbe una utopia eppure risposta affermativa, si può fare. Specialmente eliminare la dicitura ‘online’, quando si è connessi, affinché nessuno sappia dei propri movimenti. Un trucco facile e veloce, soprattutto utile. Molti ne stanno testando l’efficacia e in verità si può proprio confermare il grande vantaggio che deriva da esso: finalmente mai più messaggi molesti o sguardi scrutatori invadenti. La libertà è a un passo, basta solamente un piccolo click e…magia, improvvisamente non si è più visibili.

Instagram, come fare per togliere l’accesso online? Bastano pochi secondi

Ormai ognuno di noi è diventato ‘oggetto’ di interesse dell’altro, talvolta morbosamente. Conoscere luoghi che si frequenta, il proprio lavoro e passioni, persino quando si desidera accedere sul profilo social, per passatempo. Ebbene, questa tendenza eccessiva sta perdendo forza, piano, piano, perché sempre più persone decidono di chiudere a lucchetto la loro quotidianità, concessa solo a se stessi ed eventualmente amici stretti. Si cominci, perciò, a rimuovere l’accesso online e rendersi invisibili.

Il consiglio perviene dalla pagina Instagram @antonytricks che illustra il procedimento per risultare offline sul social medesimo. Innanzitutto dal proprio profilo cliccare sulle tre linee orizzontali, poste in alto a destra. Si accede alla schermata Impostazioni e Attività, ora, continuando a scorrere, scegliere l’opzione Messaggi e Risposte alle Storie. Dopodiché, nella sezione Chi Può Vedere che sei Online, recarsi su Mostra lo Stato di Attività disattivando, infine, quest’ultima funzione. D’ora in poi nessuno potrà più percepirne la presenza.

Innumerevoli i commenti di ringraziamento e qualcuno coglie l’occasione per proporre un quesito che potrebbe rivelarsi utile anche agli altri utenti: “se vedo una storia mentre non sono online mi vedono comunque?“. La risposta è affermativa, secondo l’opinione dell’esperto, tuttavia esiste un trucchetto affinché si oscuri il proprio accesso persino in questo caso. Tuttavia non ha aggiunto ulteriori dettagli, preferendo mantenere il mistero pubblicamente e rendendosi, invece, disponibile in privato per eventuali chiarimenti.