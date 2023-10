Come trasformare il telefono in un telecomando universale: devi solo scegliere per quale apparecchio

Sai che puoi ottenere un telecomando universale grazie al tuo telefono? È molto utile e divertente, ecco come funziona. Se si è rotto il telecomando, da oggi non avrai più problemi.

Il telecomando è uno strumento molto importante, sai che non è sempre esistito? Le prime televisioni, infatti, non davano la possibilità di cambiare il canale attraverso un tastino e il motivo è molto semplice: quando è stata inventata la televisione esisteva soltanto la televisione di stato (in Italia c’era solo la Rai) e quindi nessuno aveva l’esigenza di cambiare canale. Quando la Rai ha iniziato ad aggiungere canali e, soprattutto, quando sono arrivati i canali commerciali, il mondo della televisione è cambiato in maniera radicale.

I primi telecomandi sono comparsi nel 1956, ma in Italia hanno preso piede soltanto quindici anni dopo, all’inizio degli anni ’70. Attraverso un segnale codificato, permette alla televisione di cambiare canale. Questo segnale potrebbe arrivare anche da altri dispositivi, come ad esempio il tuo smartphone. Oggi ti insegneremo come trasformare il tuo telefono cellulare in un telecomando, in modo da non avere più il problema di doverne acquistare uno. Ecco cosa devi fare.

Il tuo telefono può diventare un telecomando: ecco come

Se si è rotto il telecomando, sappi che non hai bisogno di acquistarne un altro. Puoi tranquillamente usare il tuo telefono cellulare. Il metodo è molto semplice, non dovrai spendere nemmeno un centesimo e completerai l’operazione in pochi secondi. Tra poco ti daremo la possibilità di scoprire come trasformare il tuo telefono in un telecomando, senza alcun problema o perdite di tempo. Dovrai semplicemente ricordare alcuni semplici passaggi, forse è meglio se ti procuri carta e penna o se segni tutto nelle note dello smartphone.

La prima cosa che devi fare è cercare una sorta di pallino nero sulla superficie del tuo telefono. Di solito si trova nella parte alta e sembra quasi un cavo per inserire un jack, solo che è molto più piccolo. Puoi aiutarti togliendo la cover, in modo da avere il cellulare tra le mani senza alcun fastidio. Una volta trovato questo dettaglio, è importante spiegarti di cosa si stiamo parlando. Quel pallino nero è uno strumento che può inviare e ricevere segnali codificati. Questo vuol dire che il tuo telefono può avere anche la funzione di telecomando.

Scrivi la parola ‘telecomando’ nella barra di ricerca, dovresti trovare un’applicazione da aprire. A questo punto, non dovrai fare altro che scegliere la marca e il modello della tua televisione ed il gioco sarà fatto. Questa applicazione non funziona soltanto con le televisioni, ma con tutti i dispositivi che funzionano e vengono regolati attraverso un telecomando, come ad esempio un condizionatore.