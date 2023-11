Così scarichi musica gratuitamente da YouTube: il metodo che non conoscevi

Sai come si scarica la musica da YouTube senza pagare nemmeno un centesimo? Questo metodo è efficace e non ti creerà nessun problema, provare per credere!

YouTube è la piattaforma web più cliccata del mondo. Contiene video di ogni genere e la musica è uno degli argomenti preferiti da parte dei suoi fruitori. Il successo di questa piattaforma è dovuto soprattutto al fatto che sia facilissima da usare. Anche le persone meno abili in ambito tecnologico sono capaci di inserire una ricerca in una barra e aspettare che si apra il video selezionato. Inoltre, YouTube è disponibile su tutti i dispositivi, sia fissi che mobili, quindi è raggiungibile ovunque tu sia.

Forse non lo sai, ma è possibile scaricare la musica da YouTube senza spendere nemmeno un centesimo. Esistono degli abbonamenti, anche su altre piattaforme specializzate, ma perché pagare per un servizio che puoi ottenere gratuitamente e in maniera assolutamente legale? Questo metodo cambierà il tuo modo di utilizzare YouTube, funziona veramente ed è molto facile da mettere in pratica. Ecco cosa devi fare.

Come scaricare gratuitamente la musica da YouTube

Se sei ancora scettico sul fatto che sia possibile scaricare musica gratuitamente da YouTube, sappi che cambierai idea tra qualche minuto. Si può fare ed è anche facile! Scegli una canzone qualsiasi, possibilmente del tuo cantante preferito e fai una prova. Da questo momento, non potrai più rinunciare a questo trucchetto. Vedrai, è davvero facile e non dovrai perdere molto tempo. Anzi, ci vorranno soltanto pochi secondi, è una promessa.

Hai mai sentito parlare di ClipConverter? È un sito che converte un video in un file audio. È facilissimo da usare, non dovrai fare altro che copiare l’URL del video di YouTube che ti interessa ed inserirlo in una barra di ClipConverter. Continua e aspetta che il tuo computer inizi a scaricare automaticamente il file in formato audio. Di solito, ClipConverter ti permette di scaricare il file usando la miglior qualità possibile, altrimenti dovrai essere tu a selezionare questa opzione.

Puoi ottenere lo stesso servizio anche attraverso altri siti, come ad esempio noTube, GrabFrom o SaveFrom. Funzionano nello stesso modo di ClipConverter e sono totalmente gratuiti e sicuri. Questi siti effettuano un’operazione di conversione, rispettando i vari copyright, quindi puoi usarli senza alcun timore. Qualora volessi abbonarti a YouTube Music, invece, sappi che l’abbonamento costa 9,99 euro al mese o 14,99 euro se scegli il piano famiglia.