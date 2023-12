Crea diagrammi di flusso in modo facile e veloce: con questo sito risparmi moltissimo tempo

Come creare diagrammi di flusso in modo pratico e veloce? Abbiamo la soluzione che fa per te.

Questo tipo di diagramma è un sistema che riesce a descrivere un processo o un algoritmo informatico. È utilizzato in diversi campi: per studiare, per pianificare, per migliorare la comunicazione, etc.

Per realizzare dei programmi di flusso è necessario usare rettangoli, ovali e diamanti e altre forme geometriche che servono a definire il tipo di passaggio. All’interno di queste forme geometriche sono inserite delle informazioni che vengono collegate tra di loro con l’uso di frecce. Le frecce servono a definire il flusso e la sequenza con cui bisogna riportare le informazioni contenute nel diagramma.

Il diagramma di flusso è una di quelle cose che ti insegnano a fare a scuola, perché tra le sue funzioni c’è anche quello di facilitare lo studio di alcuni argomenti.

Nell’era della tecnologia e dell’informatica avanzata in diagrammi di flusso possono essere realizzati anche tramite computer. Scopriamo come crearne in modo pratico e veloce?

Diagrammi di flusso: come farli in versione informatica

Fare un diagramma di flusso su un foglio, con una matita, è piuttosto semplice. Bisogna conoscere i simboli e le nozioni comuni che caratterizzano questo tipo di diagrammi.

Per esempio il rettangolo sono contenuti informazioni che rappresentano un processo, un’azione o una funzione; nella forma a diamante sorridentemente c’è una domanda, a cui si risponde con Sì/no oppure vero/falso. Il cerchio invece servirà ad allegare elementi separati all’interno della pagina; la parentesi graffa aggiunge spiegazioni ad un relativo contesto e così via.

Per realizzare un diagramma di flusso si può utilizzare anche l’App diagrams.net. Questa applicazione è pensata proprio per la realizzazione di diagrammi e si contraddistingue per la sua interfaccia estremamente intuitiva.

Qui l’utente troverà tutte le forme che possono essere inserite in un diagramma di flusso con le relative frecce. Come spesso accade per questo tipo di editor l’utente ha la possibilità di scegliere il modello di diagramma che intende realizzare tra diverse opzioni presenti nella libreria. Con pochi click è possibile aggiungere informazioni, immagini, animazioni e link.

Per collegare le forme è sufficiente fare clic sul puntino bianco con contorno rosso e trascinare una linea.

Dopo aver realizzato il diagramma di flusso gli utenti hanno la possibilità di condividerlo con chiunque e di personalizzare alcune impostazioni. Il diagramma può essere pubblicato in qualsiasi formato, basta andare su File> Salva come> Pubblica.