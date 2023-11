Creare un’app in 60 secondi, lo possono fare tutti: il segreto che ti permette di farlo

Vuoi creare un’app tutta tua in soli 60 secondi? È possibile! E noi ti sveleremo il segreto per farlo. Scopriamolo insieme!

Creare un’applicazione scaricabile da Apple Store o Play Store, non è una cosa cosa che possono fare esclusivamente i programmatori. Infatti possono farlo tutti, solo che pochi di loro ne sono a conoscenza. Quindi se hai voglia di creare un’applicazione per condividere con gli altri ciò che desideri, puoi farlo in soli 60 secondi attraverso questo metodo. Ecco esattamente come funziona.

Fino ad oggi, tutte le applicazioni per gli smartphone potevano essere create solo da sviluppatori di software esperti. Questi professionisti solitamente utilizzano dei diversi linguaggi di programmazione, che comprendono dei codici ben specifici, accompagnati da altri strumenti vari di sviluppo. Infatti tutto ciò richiede delle competenze tecniche e una buona comprensione dei principi di programmazione.

Quindi, fino a questo momento, chiunque desiderava creare un’app da zero senza essere un programmatore, doveva munirsi di tutorial periodici o addirittura di dispendiosi corsi di formazione. Ma ora non è più così, perché è possibile creare qualunque applicazione desideriamo in soli 60 secondi, senza dover essere per forza degli esperti. Com’è possibile? Te lo sveliamo noi in pochi semplici passaggi!

Ecco il segreto per creare un’applicazione per smartphone da zero in soli 60 secondi: incredibile!

Per riuscire a creare un applicazione professionale senza sapere nulla riguardo la programmazione, basta andare sul seguente sito: www.imagica.ai. Imagica è una piattaforma creata da Brain AI dedicata allo sviluppo e all’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale, che ci permette di creare un’app senza nemmeno scrivere un codice informatico. Sembra una cosa quasi da non credere, ed invece è possibile grazie al progresso della tecnologia! Curiosi di sapere come fare?

Basta andare sul sito sopraindicato e scegliere il settore che vi interessa. Dopodiché occorre descrivere esattamente cosa deve fare l’app, a cosa serve. Una volta fornite tutte queste informazioni, il sito avrà la capacità di sviluppare un applicazione basata precisamente sulla nostra descrizione.

Se avete voglia di provarci, basta recarsi sul sito web di imagica.ai, registrarsi sulla piattaforma, scegliere il piano più adatto alle vostre esigenze ed iniziare ad esplorare e ad utilizzare l’intelligenza artificiale di Imagica.ai. Non vi resta che creare subito l’app che avete sempre sognato.