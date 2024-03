Google Maps accontenta gli utenti, arriva una funzionalità richiestissima: sarà tutto più rapido, pratico e comodo

Arriva su Google Maps una funzionalità importante che fa felici gli utenti: perché è preziosa e cosa cambia

Non si fermano mai le novità nel campo della tecnologia, con sviluppi ed aggiornamenti che interessanti app, servizi e dispositivi e dunque, di riflesso, gli utenti stessi. La curiosità verso gli aspetti innovativi di tale mondo è sempre altissima, visto che le aggiunte ed i cambiamenti sono finalizzati a rendere sempre migliore l’esperienza degli utilizzatori.

In questo specifico caso, la novità ha a che fare con Google Maps, il popolare servizio di Big G di navigazione che guida gli utenti passo passo, mostrando le indicazioni stradali e tante e diverse informazioni utili, come quelle sul traffico in tempo reale, il percorso migliore dal punto A al punto B e così via. Google Maps infatti apporta una funzionalità che sarà accolta con gioia dagli utilizzatori, poiché a lungo richiesta.

La funzionalità arriva sull’app per smartphone e consente di poter sfruttare la visualizzazione delle indicazioni rapide passo a passo anche tramite la schermata di blocco. In buona sostanza, l’utente non sarà più costretto a dover aprire l’app, coi relativi benefici in termini di consumo energetico e, più in generale, della sicurezza quando si è al volante, visto il minor numero di elementi di distrazione sullo schermo.

Novità Google Maps imperdibile: indicazioni rapide anche a schermo bloccato, come si attiva

Utile, pratica ed estremamente preziosa la novità proposta dunque su Google Maps, che è disponibile sia sull’applicazione per Android che per iPhone e che potrà essere impiegata tanto quando si guida che quando si cammina oppure si è in bicicletta.

Questo aspetto innovativo, Indicazioni Rapide, era stato anticipato all’incirca un anno fa ma ora è finalmente arrivato, e permette tramite un rapido sguardo di conoscere velocemente il tempo d’arrivo stimato per arrivare alla propria destinazione, nonché le info circa la svolta successiva. Tale opzione è disponibile anche all’interno della pagina di panoramica del tragitto, ancor prima di selezionare “avvia”.

Ma come si attiva la funzionalità Indicazioni Rapide su Google Maps? Anzitutto occorrere tener presente che di default quest’ultima è spenta. I passaggi per attivarla sono semplici e prevedono di fare tap sul proprio profilo, nell’app, per accedere alle opzioni.

A questo punto si andrà su Navigazione e, per concludere Indicazioni rapide di navigazione. La diffusione della funzionalità sta avendo luogo proprio in questi giorni e a livello globale, quindi potrebbe anche non essere ancora disponibile. A tal riguardo è bene ricordare di tenere sempre l’applicazione aggiornata alla più recente versione disponibile.