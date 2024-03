Mandare messaggi da WhatsApp ad altre applicazione è possibile? L’incredibile novità

WhatsApp continua a spremerne i suoi utenti e, a quanto pare, a breve tramite l’app si potranno inviare messaggi ad altre applicazioni

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, WhatsApp è tra le applicazioni di messaggistica più utilizzate e grazie alle tante funzioni è molto amata; pare, però, che a breve vi sarà la possibilità di inviare messaggi anche ad altre app: ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.

Com’è noto, tra le applicazioni di messaggistica più utilizzate vi è sicuramente WhatsApp che con le sue funzioni continua ad essere preferita rispetto ad altre.

L’applicazione pare che stia per cambiare, infatti, vi sarà la possibilità per gli utilizzatori di adoperare l’app per interagire con altre applicazioni. A riportarlo è il sito tomshw.it. La notizia arriva in risposta al DMA dell’UE che ha come obiettivo quello di fare promozione relativa alla concorrenza nel settore digitale.

La nuova funzione darà la possibilità agli utilizzatori di comunicare con amici, parenti ed altro da WhatsApp ad altre app di messaggistica. In questo modo sarà possibile rendere maggiormente semplice la comunicazione. Secondo alcune indiscrezioni all’interno della versione beta 2.24.5.18 di WA per Android vi sarebbe una parte proprio dedicata all’interoperabilità.

Ad oggi, però, tale funzione non è disponibile per gli utilizzatori di WhatsApp e è al momento in sviluppo.

WhatsApp e la nuova funzione: ecco cosa c’è da sapere

WhatsApp continua a sorprendere e questa volta pare vi sia la possibilità, anche se nel prossimo futuro, di scambiare messaggi anche con altre applicazioni. Al momento, però, vi sono ancora alcune cose da fare tra queste vi è la gestione dell’end-to-end.

Tale funzionalità è molto importante per l’app di messaggistica che consente di gestire la sicurezza relativa alle conversazioni. L’app di messaggistica ha spiegato che continuerà a mantenere la crittografia, a vi è la possibilità che le chat di altre piattaforme, usino una crittografia diversa e che quindi potrebbe, in definitiva, avere una gestione separata.

In più, utilizzare tale funzionalità potrebbe esporre coloro che usano l’applicazione ad un rischio maggiore relativo a spam o anche a truffe, ma come mai? In pratica, ogni applicazione adopera politiche specifiche sia sulla privacy che sul trattamento dati. WA ha dunque deciso di invitare gli utilizzatori di adoperare tale funzione, quando sarà disponibile, con molta attenzione e cautela.

Al momento queste sarebbero le novità, è dunque necessario attendere come l’applicazione gestirà le sfide relative alla sicurezza.