Dal fidanzato virtuale all’acchiappa fantasmi, le 5 app più strane da scaricare

Sei in cerca di applicazioni particolari per il tuo smartphone? Allora devi scaricare queste: sono davvero bizzarre.

Se abbiamo voglia di installare delle applicazioni particolari ci basta andare nel nostro store di fiducia. Può essere Google Play Store o l’App Store: dipende dal cellulare. In ogni caso riusciremo a scaricare un’app degna di nota. Però esistono cinque applicazioni che ci sorprenderanno parecchio. Non le conosco tutti e sono davvero interessanti da avere nel dispositivo. Di quali stiamo parlando?

Una delle prime è Ghost Sensor, una applicazione per iPhone che rileva la presenza dei fantasmi. Appare come un radar, e se c’è un fantasma lo rileva. Mostrerà una sua foto per permettere all’ectoplasma di parlarci. Si tratta di un’app scherzosa e che, in realtà, non ci può riuscire davvero. A confermarlo sono gli utenti stessi, che nelle recensioni affermano di non aver mai rilevato alcun fantasma.

Un’altra applicazione interessante è There is no game, disponibile solo per Android. Se odiate i videogiochi questa è l’app che fa per voi. Infatti è classificata come gioco, ma non c’è nulla da fare. Anche la voce del narratore dice che non si deve fare nulla. Questo è ciò che vuole farci credere il gioco probabilmente.

Continuiamo parlando di Die With Me, che può essere scaricato da tutti. Si presenta come una chat speciale, dove è possibile chattare con altre persone. La caratteristica comune è la batteria del telefono al 5%, quindi che sta per spegnersi. Quella chat si potrà usare soltanto con il 5% di carica, e non in altri momenti.

Arriviamo verso la fine con Send Me To Heaven, un’app considerata pericolosa per la salute del cellulare. Si tratta di un gioco dove bisogna tirare verso l’alto il cellulare. In base a quale altezza ritornerà in giù, sarà possibile totalizzare un punteggio alto. Il gioco calcola l’altezza di lancio e permette di sfidare gli amici.

Infine vediamo My Virtual AI Boyfriend, un gioco disponibile per ragazze e per ogni dispositivo. In questa applicazione sarà possibile crearsi il proprio ragazzo ideale, usando anche foto prese da Internet se necessario. Potrà vivere virtualmente come se fosse un uomo da conquistare realmente. Soltanto che si troverà dentro il cellulare. Quale di queste app scaricherete? Sono davvero interessanti e speciali: non si vedono spesso.