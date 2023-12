Devi fare il backup all’iPhone ma hai dimenticato la password? Segui questi semplici passaggi

Se dovete fare il backup del vostro iPhone ma avete dimenticato la password, vi basta seguire questi semplici passaggi per risolvere subito.

Da tempo, Apple ha messo a disposizione degli iPhone di ultima generazione con iOS alcuni strumenti volti alla protezione totale dei dati personali. Vale per esempio la pena menzionare i backup, ossia un salvataggio automatico di tutte le informazioni utili da crittografare e da avere sempre a disposizione. Anche in caso di reset del telefono o di furto.

Dovete però sapere che ci sono alcuni casi in cui il backup potrebbe essere non accessibile. Un esempio lampante è quando ci si dimentica la password con cui si è deciso di proteggere la raccolta dati.

Cosa fare in questi casi? C’è fortunatamente una soluzione che è alla vostra portata sin da subito. Vi basta seguire questi semplici passaggi ed il gioco è fatto, non dovrete più pensare a nulla.

Backup dell’iPhone, come fare se avete dimenticato la password

Alle volte può capitare di dimenticarsi alcune password. Riguardanti sia gli account che i backup dei dati. Se nel primo caso basta premere il pulsante “Password dimenticata” per risolvere, per i dati salvati il discorso è leggermente diverso. Ma nulla è perduto, vi basta seguire questa semplice guida e avrete modo di rimettere mano alle informazioni personali che avete precedentemente archiviato.

Se avete l’iPhone aggiornato ad iOS 11 o versioni successive, tutto quello che dovete fare è andare in Impostazioni, Generali, scorrere fino a Trasferisci o inizializza iPhone e infine toccare la voce Ripristina. Qui vi verrà chiesto di inserire il codice di accesso e poi di seguire alcuni passaggi utili. A questo punto, tramite Finder o iTunes potete creare un nuovo backup ed impostare una password nuova.

Se invece avete iOS 10 o versioni precedenti, non è al momento possibile reimpostare la password. L’unica cosa è sperare che un’altra persona se la ricordi oppure usare un nuovo backup di iCloud tramite iTunes o Finder. Se ancora non sapete come creare un backup, invece, seguite questi passaggi. Per prima cosa aprite le Impostazioni da iPhone e poi cliccate sul vostro ID Apple nella parte superiore dello schermo.

Troverete la sezione iCloud, e tra le tante voci ci sarà anche Backup iCloud per crearne subito uno. Concludete l’operazione con “Esegui il backup adesso” e il gioco è fatto.