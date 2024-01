Documento PDF, sembra impossibile ma è più facile di quanto immagini: ecco come sovrascriverlo

Lavorare su un documento PDF senza avere un abbonamento ad Acrobat è possibile? A quanto pare sì, con alcune applicazioni web.

Sebbene un documento PDF sia per definizione immodificabile, a meno di avere a disposizione una serie di applicazioni a pagamento tra cui il Writer di Acrobat, che propone una serie di piani di abbonamento adatti a lavorare questo tipo di file, ci sono delle piccole cose che possono aiutare a lavorare e sovrascrivere un file PDF.

Una di queste, molto semplicemente, è l’applicazione Word. Se si apre infatti un file PDF con l’applicazione Word, viene modificato in una versione sovrascrivibile (ovviamente la formattazione un po’ ne risente, ma nulla di trascendentale), ed una volta che il file viene modificato nel testo (o nelle tabelle che ne fanno parte) è possibile successivamente salvarlo ancora una volta sia in versione word, se serve, o anche direttamente nel formato di esportazione PDF.

Per chi non ha la versione a pagamento di Word, che da anni Microsoft propone in abbonamento non gratuito, c’è sempre Libre Office, che offre tutte le applicazioni contenute nel pacchetto applicativo ma in versione gratuita, anche se con qualche funzione in meno.

Le applicazioni web offrono tante possibilità di lavorare sui PDF

Una delle applicazioni più interessanti che si può trovare sul web per la modifica dei file PDF è ILOVEPDF, un sito dentro al quale si possono effettuare una serie di modifiche ai file di Acrobat che non si limitano solamente alla conversione in Word e quindi in un formato modificabile.

Lavorare un file PDF con ILOVEPDF significa poterlo redigere in ogni modo possibile, ossia cambiare il layout, l’ordine delle pagine, modificare il testo, trasformarlo in un JPG piuttosto che in un documento Excel o altri. É anche possibile effettuare il processo inverso: da un word o da un JPG, anzi da una serie di file, si possono creare diversi file PDF per i più disparati usi, che si tratti di lavoro o di file di semplice svago.

Quindi non serve, a meno che non si abbiano delle necessità lavorative specifiche rispetto all’utilizzo, prendere in abbonamento e a pagamento i piani di lavoro di Acrobat, anche se a dirla tutta sono molto comodi. Basta solo andare online e usufruire di quello che la rete offre gratuitamente e il gioco è fatto.