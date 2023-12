Facebook, la pubblicità è diventata invadente? Come rimuoverla in pochi semplici passi

Vuoi rimuovere la pubblicità di Facebook? Ecco come devi fare: ormai è diventata troppo invadente. Ecco i passaggi che devi seguire.

Facebook è uno dei social gestito da Meta e negli ultimi anni la pubblicità è aumentata sempre di più. Spesso non si riesce a vedere ciò che si vuole perché invasi da post che interessano poco. Ora però è stata introdotta la possibilità di rimuovere la pubblicità.

Basta infatti attivare un semplice abbonamento. Si tratta di un servizio aggiuntivo proposta da Meta qualche mese fa per dare la possibilità a chi vorrà di eliminare la pubblicità dall’applicazione. Ora quindi non ti resta che vedere come si fa. Ti mostreremo come procedere che tu voglia farlo da pc o da smartphone Android o iOS.

Abbonamento Facebook per rimuovere la pubblicità

Come abbiamo appena detto Meta ha introdotto di rimuovere la pubblicità da Facebook attivando semplicemente l’apposito abbonamento. Non si tratta però di un servizio gratuito in quanto questo ha un costo. L’abbonamento può essere attivato da tutti gli utenti di Facebook e costa 9,99 euro al mese.

Al momento non è proposto un prezzo inferiore e bisogna pagare per questo servizio. L’abbonamento potrà essere disattivato in qualsiasi momento si vorrà. Ma vediamo ora come procedere per i vari casi, sia nell’attivazione da applicazione su smartphone Android o iOS oppure su pc. Tutto qui di seguito nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Android e iOS: rimuovere pubblicità da Facebook

Che tu abbia uno smartphone Andorid o iOS il procedimento è lo stesso. Entra nell’app di Facebook e vai in impostazioni e privacy. A questo punto dovrai andare su gestione account e cliccare su Preferenze relative alle intersezioni. Si aprirà un’altra schermata che permette di continuare senza abbonamento guardando le varie pubblicità oppure si ha la possibilità di attivare l’abbonamento.

Va specificato che da applicazione il costo sarà maggiorato per le commissioni utilizzate da Google e da Apple. Sarà infatti di 12,99 euro al mese. Per disattivarlo eventualmente ti basterà seguire i stessi procedimenti che hai seguito per attivarlo.

Pc: rimuovere pubblicità da Facebook

Se invece vuoi seguire questa operazione da pc basta collegarsi al sito ufficiale di Facebook. Dopo aver fatto l’accesso clicca su Impostazioni e privacy e poi su Centro gestione account che è collocata sulla barra laterale sinistra. A questo punto clicca su Preferenze relative alle inserzioni.

Come nel caso dello smartphone ti troverai davanti ad una scelta. Basterà quindi cliccare sull’abbonamento e poi pagare inserendo i dati della propria carta. Qui pagherai 9,99 euro. I passaggi sono davvero semplici ed intuitivi.