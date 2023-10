Facebook, non più un solo profilo: ora puoi gestirne tanti in contemporanea | Come usare la nuova funzione

Vuoi avere più profili su Facebook? Ci riuscirai grazie a questa nuova funzione: ecco in che modo puoi usarla.

Dopo tanto tempo di attesa è arrivata una funzione spettacolare su Facebook. L’obiettivo è quello di portare il social network a risplendere come una volta. E per farlo Meta ha pensato di aggiungere la funzione dei profili multipli. Così facendo sarà possibile creare più profili con un solo account.

L’idea dietro la funzione dei profili multipli è quella di semplificare l’uso del social network. Questo serve per evitare di creare un nuovo account per un altro profilo. Si può pensare di creare un profilo dedicato al lavoro, e poi un altro per la sfera personale per esempio. Poi entrambi possono essere uniti in un solo account. In questo modo si può cambiare profilo da un momento all’altro in pochi secondi. Niente di più semplice da spiegare.

Multi-account su Facebook, arriva la funzione vincente: come si usa e quali sono i vantaggi

Questa novità è appena arrivata ed è già disponibile per tutti. Inoltre risolve un altro grave problema, cioè quello della divisione degli amici su Facebook. Con il cambio di profilo non verranno “mescolate” le liste degli amici, le quali rimarranno separate e ben distinte. Inoltre si evita il rischio di pubblicare il contenuto errato nel profilo di lavoro o personale. Vediamo insieme in che modo si utilizza e che cosa offre.

Il metodo di creazione dei profili è molto semplice. Basta fare click sulla foto profilo (dell’account attuale) e poi andare su “Crea nuovo profilo”. Così facendo potremo scegliere il nome da mostrare al pubblico, il nome utente e i dettagli che già conosciamo. Sarà possibile personalizzare anche quello in caso di necessità, quindi parliamo di un profilo reale a tutti gli effetti. È bene specificare che l’account non avrà nessuna amicizia.

La funzione, come abbiamo detto prima, distingue le liste degli amici. Ciò significa che dovremo inviarle nuovamente a tutti i nostri contatti (se lo vorremo). Per il resto non c’è molto altro da dire. Funzionano come tutti gli altri profili, e sono molto interessanti da usare. Meta spera di dare un’aria più giovane alla piattaforma grazie a questa idea, nonostante sia stata appena lanciata. Staremo a vedere come cambierà il social network dopo l’aggiunta di questa nuova funzione.