Google accontenta tutti: arriva sullo smartphone la notifica più attesa dell’anno

Google ha dimostrato di sapere ascoltare le richieste dei suoi utenti e ha implementato una notifica fondamentale!

Da appena qualche settimana è sbarcato in Italia Pixel Watch 2, lo smartwatch a marchio Google. Si tratta di un prodotto che ha immediatamente riscosso grandi apprezzamenti dagli esperti del settore ma anche dagli utenti che lo hanno già acquistato e che hanno potuto saggiare la sua facilità di utilizzo. La sua affidabilità e le molteplici funzioni permettono di avere accesso rapido a una lunga serie di App.

Lo smartwatch pesa solo 31 grammi e si presenta con una cassa circolare del diametro di 4,1 cm ed è dotato di un cinturino in silicone morbido in grado di adattarsi perfettamente sia a polsi sottili sia a polsi più larghi. Infine, la luminosità dello schermo è in grado di autoregolarsi grazie a un sensore che permette al dispositivo di percepire l’illuminazione eterna,

Per quanto riguarda la connessione allo smartphone, Pixel Watch 2 è in grado di cambiare smartphone di riferimento senza la necessità di operare un reset, opzione utilissima quando cambiamo telefono e abbiamo bisogno di connettere lo smartwatch a quello nuovo.

Un altro dettaglio importante sono le funzioni per la sicurezza personale di chi indossa il dispositivo: premendo cinque volte la corona laterale si attiva automaticamente una chiamata al numero di emergenza delle forze dell’ordine. Inoltre, nelle situazioni in cui non ci si sente sicuri (magari mentre una donna è costretta a incontrare l’ex marito violento) si può impostare un timer, al termine del quale la nostra posizione sarà condivisa automaticamente per segnalare dove ci troviamo.

La nuova notifica di Google che tutti aspettavano

Uno dei grandi problemi della gestione dello smartwatch di Google, segnalato da molti utenti, era l’impossibilità di sapere quando l’orologio era carico e poteva essere rimosso dalla stazione di ricarica.

Ascoltando le necessità dei propri utenti Google ha implementato una notifica non disattivabile sulla App da scaricare sul telefono per la gestione dello smartwatch. Questo significa che, finalmente, non appena la carica dello smartwatch avrà raggiunto il 100%, ne saremo informati e potremo andare a recuperarlo per metterlo subito al polso.

Come puntualizzato si tratta di una funzionalità della App e non dell’orologio, quindi (almeno in linea teorica) questa notifica si attiverà con qualsiasi modello Pixel Watch abbiamo a disposizione, anche con quelli progettati e messi sul mercato prima che la app fosse migliorata in questo senso.