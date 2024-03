Google lancia l’app che renderà più semplice la matematica: come funziona

Google sorprende tutti e questa volta lancia un’applicazione che aiuterà tutti a fare matematica: ecco come funziona e quanto costa

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, grazie a Google vi è la possibilità di utilizzare una serie di app per svolgere diverse attività e su Play Store si può scaricare un’app capace di svolgere i problemi matematici, ma come funziona e quanto costa? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.

Com’è noto, Google dà la possibilità di svolgere svariate attività e grazie a questa applicazione vi sarà possibile anche risolvere problemi di origine matematica. L’applicazione in questione si chiama Photomath.

L’applicazione è stata acquistata da Google ed è dunque possibile scaricarla sia su Play che su App Store. L’applicazione è stata resa nota ormai dieci anni fa, inizialmente per i cellulari Windows e per iOS, come app gratuita e serviva, per l’appunto, per la risoluzione di problemi di ordine matematico.

Nel corso degli anni si è poi sviluppata ed è approdata su Play Store. Google ha poi mostrato interesse per tali applicazioni e all’inizio aveva acquisito Socratic, però, in seguito non è stata più aggiornata, infatti, l’ultimo aggiornamento dell’app è datato al 2020; in seguito, Google ha poi acquistato Photomath.

Google lancia Photomath: come funziona e quanto costa l’app

Google lancia dunque Photomath l’applicazione che mira a risolvere alcuni problemi matematici. L’accordo tra le parti è terminato durante il 2023 ma solamente adesso Google cambiato all’account sviluppatore dell’applicazione.

Ma come funzione l’applicazione? Il suo utilizzo è facilissimo, infatti, basterà solamente scaricarla ed installarla sul proprio cellulare e poi bisognerà inquadrare l’equazione e scattare una semplice foto. All’interno dell’app vi è un pulsante che permette di leggere la spiegazione relativa al “problema” risolto.

L’applicazione sarà capace di riconoscere alcuni problemi matematici, si va dalla matematica più elementare fino alla statistica. Altri problemi, però, quelli più complessi come alcune tipologie di integrali, non possono ancora essere risolti.

Vi è la possibilità di adoperare la versione Plus che ha un costo mensile di 5.99 euro oppure 49.99 euro al mese o 59.99 euro all’anno, quindi cinque euro al mese. Tale versione dà la possibilità di leggere soluzioni relative a “libri di testo”, vi sono anche video tutorial ed anche spiegazioni.

Di conseguenza, non resta che attenere che Google integri altre funzioni all’interno dell’applicazione che magari consenta di risolvere maggiori problemi di trigonometria ed altro. L’applicazione risulta essere comunque molto interessante dal momento che consente di risolvere e comprendere alcuni problemi matematici di difficile comprensione.