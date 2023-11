Google Maps, aggiorna subito l’app: la novità che ti semplifica la vita

Svolta da Mountain View: massimo update per Google Maps: aggiorna subito l’app: ci sono cinque novità da urlo.

Google stupisce, ma fino a un certo punto. Primo perché il massimo aggiornamento lanciato da Mountain View riguarda l’applicazione che nel corso degli anni è diventata semplicemente iconica, perdendo addirittura i suoi connotati di app utile per la navigazione, con continue novità che ne hanno esaltato l’utilità.

Il secondo motivo per cui Big G ha sorpreso deve essere inquadrato in quella Intelligenza Artificiale che da sempre ha rappresentato un cavallo di battaglia di razza di Google, ora più che mai su Maps.

Non è un caso che i Pixel 8 e 8 Pro abbiano funzionalità esclusive dove vengono sfruttate le qualità dell’IA. A gennaio Samsung uscirà con il Galaxy S24 votato all’IA, lo seguirà anche Apple, anche se più tardi, a settembre con gli iPhone 16. Ma Google già ce l’ha e ora svolta anche una delle sue app più famose.

Google Maps, tutte le novità: da Immersive View a una nuova funzionalità AR

Il gigante della tecnologia ha recentemente annunciato un massiccio aggiornamento dell’intelligenza artificiale con cinque nuove funzionalità per Google Maps. Una delle più interessanti è senza dubbio Immersive View: permette di osservare il percorso di un utente dal livello della strada in 3D. Ciò significa che si ottiene una visione realistica e dettagliata dei dintorni, dei punti di riferimento e delle indicazioni stradali, ancora prima di iniziare quel percorso.

Grazie allo sfruttamento della sua Intelligenza Artificiale, è stata potenziata la Ricerca di Google Maps, ora più performante per cercare luoghi pertinenti alle tue preferenze, esigenze e contesto, utilizzando anche foto e recensioni inviate dagli utenti.

Anche la navigazione ha ricevuto una bella dose di IA, evidenziate dai miglioramenti per le indicazioni di corsia e info sul traffico: aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni stradali, sugli incidenti e sulla congestione, Google Maps suggerirà all’utente anche percorsi alternativi, per arrivare in tempo alla tua destinazione.

Il nuovo aggiornamento rilasciato da Mountain View evolve Google Maps come app sempre più fruibile da coloro che dispongono di un veicolo elettrico: facile trovare le stazioni di ricarica, ma anche che tipo di carica-batterie hanno, quanto velocemente possono caricare la batteria e quando sono state utilizzate l’ultima volta.

Google ha rinominato anche la sua funzione “Ricerca con Live View” in “Lens in Maps”, grazie alla quale si possono riconoscere ed etichettare gli oggetti e i luoghi nell’inquadratura della fotocamera: dal bancomat alle stazioni di trasporto pubblico, passando per ristoranti e Store. Altro che app di navigazione, Google Maps è molto di più: grazie all’IA, ovviamente.