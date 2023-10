Hai bisogno di un piccolo guadagno extra? Questo è il momento giusto per farlo e queste app sono perfette per te

Se hai bisogno di incassare qualche euro per arrotondare lo stipendio, sappi che queste app potrebbero essere perfette per la tua esigenza. È sicuramente il momento giusto per sfruttarle e utilizzarle al meglio. Ecco cosa devi fare.

Non è un buon periodo per chi cerca lavoro. Da quando è arrivata la pandemia mondiale, infatti, è diventato sempre più difficile ottenere un lavoro retribuito in maniera dignitosa, quindi bisogna ingegnarsi per trovare qualcosa di alternativo, ma che sia anche capace di farti arrotondare lo stipendio. Se non vuoi passare il resto della tua vita a guadagnare cifre basse, in cambio di tantissime ore di lavoro, forse dovresti prendere in considerazione l’idea di fare qualcosa di meno usuale. Vuoi un esempio?

Esistono diverse app che ti consentono di guadagnare dei soldi, senza fare nessuno sforzo. Ovviamente, non ti basterà scaricarle, dovrai metterci un po’ di impegno, ma queste applicazioni rappresentano spesso una fonte di guadagno importante, soprattutto per chi cerca qualcosa per arrotondare il suo stipendio. Oggi ti faremo qualche esempio, in modo da permetterti di trovare l’app giusta per te. Ce ne sono davvero tante, scegli quella che ti piace di più e prova anche tu, non te ne pentirai.

Alcune app che potrebbero garantirti un guadagno sicuro

Negli ultimi anni vanno molto di moda le app che ti consentono di vendere vestiti usati. Ad cambio di stagione, infatti, capita sempre di avere tra le mani degli abiti che non metti più, dei quali non sai cosa farne. Questi vestiti passano da uno scatolone all’altro per anni, ma adesso è arrivato il momento di disfartene, guadagnando anche qualcosa. Conosci sicuramente alcune delle applicazioni che stiamo per elencarti, altre forse ti sembreranno sconosciute. Sappi che funzionano tutte, devi solo trovare quella adatta alle tue esigenze.

Ricorda che, se non hai veramente bisogno di guadagnare e non hai problemi economici, il primo consiglio è quello di donare i tuoi abiti alla Caritas o ad altre associazioni simili. Se, invece, hai bisogno di arrotondare lo stipendio, puoi scaricare Vinted. È un’applicazione molto conosciuta e ti permette di vendere anche oggetti per la casa e pezzi di arredamento. Con Svuotaly, invece, troverai una piattaforma italiana che ti consente di fare la stessa cosa, senza nessuna spesa.

Hai mai sentito parlare di Depop? È una piattaforma che ti permette di vendere capi di abbigliamento, ma anche smartphone, libri e addirittura gioielli. Girotondoweb è un sito che prevede commissioni intorno al 40%, ma ti permette di vendere abiti e di programmare le consegne. Infine, vogliamo parlarti anche di Shopify, un’app che ti permette di vendere qualsiasi capo di abbigliamento, compresi gli accessori. Gli utenti di questa piattaforma sono molto concentrati soprattutto su tutto ciò che è vintage.