Hai paura che leggano le tue chat di WhatsApp? Questa è la soluzione definitiva

Hai paura che qualcuno possa leggere le tue chat di WhatsApp? Ecco come fare ad evitarlo, in pochi e semplici touch.

Scopri finalmente come proteggere la privacy e non avere più il timore che le tue conversazioni segrete possano finire nelle mani sbagliate, non serve installare applicazioni o mettere in atto procedure complicate, con questo trucco è davvero semplicissimo. Così i tuoi messaggi saranno al sicuro per sempre da occhi e orecchie indiscrete!

Se usi WhatsApp ti sarà capitato almeno una volta di temere per la tua riservatezza, che cosa accadrebbe se qualcuno leggesse chat e messaggi privati? Meglio non rischiare: scopri come tenere top secret file, video audio e testi che non vuoi vengano lette da nessuno, ora è davvero semplicissimo, e se qualcuno tenta di accedervi puoi perfino sapere chi è stato.

WhatsApp, come evitare di far leggere le proprie conversazioni

Grazie a una serie di rapidi passaggi puoi mettere finalmente al sicuro i tuoi messaggi di WhatsApp, ed evitare che possano finire sotto occhi indiscreti. Ti sveliamo subito come si fa. Se hai un iPhone ed utilizzi iOS 17 puoi tranquillamente bloccare l’accesso alle App in pochi gesti, ecco come si fa:

Apri l’app Comandi Rapidi

Accedi alla sezione Automazioni dalla barra inferiore

Seleziona Nuova automazione , oppure il tasto + per aggiungerne una

, oppure il tasto per aggiungerne una Seleziona l’opzione App

Dalla scheda App, seleziona WhatsApp e fai touch sul comando Esegui immediatamente

Clicca su Avanti.

Clicca su Nuova automazione vuota

vuota Vai alla schermata Home

Cerca Richiedi input e cambia la prima opzione selezionando Numero e nel campo di testo digita la tua password personale.

e cambia la prima opzione selezionando e nel campo di testo digita la tua password personale. Cerca Se e poi seleziona Input fornito , come condizione scegli è , e come pin scrivi la password che hai appena scelto.

e poi seleziona , come condizione scegli , e come pin scrivi la password che hai appena scelto. Infine cerca Apri l’app e seleziona Whatsapp. Poi trascina questa nuova azione sopra il blocco

A questo punto puoi anche fare in modo che il tuo iPhone ti dica chi è stato a provare ad accedere alle tue chat.

Come sapere chi ha cercato di accedere alle tue conversazioni private

Ecco come procedere per sapere se e chi ha cercato di leggere i tuoi messaggi di WhatsApp, una volta impostata la password di sicurezza:

Alla fine del procedimento appena spiegato, al momento di scegliere l’input fornito seleziona Scatta foto e poi fotocamera Anteriore