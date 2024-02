Hai paura che ti cada lo smartphone in acqua? Il trucchetto che ti salva: ti basta un’app

Vedere il proprio smartphone cadere in acqua può essere davvero un incubo, ma con questa soluzione puoi risolvere facilmente.

Avere uno smartphone significa anche prendersene cura ed evitare chiaramente che si danneggi, ma è risaputo che il rischio è sempre dietro l’angolo e il timore di vederlo non funzionare più è davvero grande soprattutto se è un dispositivo appena acquistato. Si sa che il pericolo più grande per i dispositivi elettronici è proprio l’acqua che potrebbe danneggiarli irreversibilmente, ma fortunatamente è stata ideata una soluzione molto semplice da applicare per risolvere la situazione.

Vedere il proprio smartphone bagnato anche da una singola goccia d’acqua o, peggio, vedere il proprio dispositivo cadere nell’acqua è un vero e proprio incubo: quando succede si va subito nel panico perché si pensa ai contatti elettrici del dispositivo che smettono di funzionare immediatamente a contatto con il liquido. Al giorno d’oggi non bisogna più temere dato che è stata ideata un’applicazione che torna utile proprio in questi casi, risolvendo la soluzione in men che non si dica.

Questo trucchetto salva il tuo smartphone caduto in acqua

Lo smartphone che cade in acqua o si bagna è tra le problematiche più comuni che possono capitare nella vita e proprio per questo motivo nel corso degli anni sono state ideate numerose tecniche per provare a risolvere la situazione prima che sia troppo tardi: la più comune è quella del riso che ormai è risaputa da chiunque, ma col passare del tempo si è scoperto che questa tecnica non era poi così efficace e ne sono state ideate altre per cercare di salvare lo smartphone da rottura certa.

Per diverso tempo si è detto che posizionando il telefono bagnato all’interno di una ciotola piena di riso, i chicchi nel tempo potevano assorbire l’acqua dal dispositivo e dunque evitare che potesse intaccare i microchip e i contatti elettrici interni. C’è da dire che gli smartphone di ultima generazione sono costruiti in modo da non danneggiarsi con qualche goccia d’acqua, ma possono comunque esserci degli effetti collaterali da non sottovalutare.

Tra gli effetti collaterali che potrebbero esserci a causa dell’acqua che invade lo smartphone è quella relativa alle casse del dispositivo: queste si potrebbero riempire d’acqua e funzionare male andando a ovattare il volume che fuoriesce dal cellulare sia durante la riproduzione della musica, ma soprattutto durante le chiamate e l’ascolto dei messaggi vocali su WhatsApp.

Grazie all’applicazione Clear Wave, la quale si può scaricare in maniera gratuita sul proprio smartphone, è possibile espellere tutta l’acqua dalle fessure del telefono attraverso dei suoni che proprio l’applicazione andrà a emettere. In questo modo le goccioline d’acqua che sono rimaste nascoste all’interno delle casse o all’interno del connettore per il caricabatteria verranno spruzzate fuori in men che non si dica ritornando a funzionare perfettamente come prima.