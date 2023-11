I social per te sono una vera ossessione? Con queste 3 app smetti subito di usarli e lo fai senza fatica

Come smettere di trascorrere troppo tempo sui social, occhio a queste 3 preziose ed utilissime app per riuscirci senza stress.

In tanti si interrogano su quali modi sperimentare per porre un freno all’utilizzo eccessivo dei social, così da trascorrervi una quantità minore di tempo: le 3 app da conoscere per ricevere un prezioso aiuto.

La tecnologia è oramai presente nella vita di tutti, e basti pensare all’uso e alle tantissime possibilità che si legano al telefono. Su tali dispostivi, infatti, si passa sempre più tempo. Talvolta, però, una gran fetta di tale tempo viene trascorsa sui social, e in taluni casi questo può risultare eccessivo, finendo per incidere e pesare anche sulla vita reale degli utenti.

Chi si accorgesse e pensasse di star trascorrendo una quantità di tempo eccessiva sui social, finendo dunque per esagerare con lo scrolling e l’attesa di notifiche, può sperimentare ben tre app che possono aiutare a staccarsi dai social network, limitando le ore e i minuti destinati a tale attività.

Se i social sono un’ossessione, ecco come staccarsi grazie a queste 3 app: Forest e non solo

Il modo infatti per tentare di passare meno tempo col cellulare tra le mani c’è. Chiaramente, però, ciò presuppone comunque una buona dose di volontà. Valide alleate possono essere però specifiche applicazioni che, in virtù delle relative funzioni, possono rivelarsi particolarmente utili per lo scopo.

Trascorrere meno tempo sui social, riducendo ore e minuti legati a consultare notifiche, bacheche e quant’altro, può essere un obiettivo comune a molti, che può ricevere il prezioso aiuto di alcune app valide al riguardo. Un esempio in tal senso è Forest. Si tratta di un’applicazione molto gradevole che punta ad incentivare l’utente, per tener alta la sua concentrazione. Questi, e dovrà coltivare una foresta virtuale.

Quando si intende infatti restare concentrati, si pianterà un piccolo albero. Vi sarà anche un relativo timer che indicherà il tempo in cui non ci si dovrà distrarre. Qualora si aprissero le app, quelle da cui restare staccati, prima che il tempo in questione giunga a scadenza, l’albero morirà. Inoltre, resterà lì in vista a dimostrazione di quanto fatto, anzi non fatto.

Altra possibile soluzione per staccarsi dai social si lega all’app Your Hour, che a dispetto di quanto avviene in alti casi, non rimuove le notifiche e non agisce sui social, ma fa riferimento alla volontà dell’utilizzatore. Infatti, l’app propone un report cui è associata una classe rispetto alla ‘dipendenza’. E dunque, ossessionato, desideroso e abituale. E ancora, achiever e champion.

Infine, a chiudere la breve selezione di applicazioni che possono aiutare a trascorrere meno tempo sui social e, in generale, sul telefono, c’è anche FlipD. In tale specifico caso, si tratta di una soluzione che si incentra sul gaming e prevede una sorta di ‘gara’.

Nel dettaglio, si può generare un profilo e prender parte ad una community, con lo scopo di stoppare i social per un certo lasso di tempo, quanto più lungo possibile. Si riceveranno delle ricompense e dei premi. L’utenza viene inserita all’interno di classifiche. Insomma, un’applicazione che punta sulla competitività per portare gli utilizzatori a migliorarsi.