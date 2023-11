I tuoi video hanno poche visualizzazioni? Ecco come migliorarli: il trucco utilissimo per Instagram

:Stai cercando di aumentare le visualizzazioni dei tuoi video su Instagram? C’è una elemento che non puoi non considerare!

Viviamo in un’epoca in cui la presenza sui social è fondamentale. Sia chiaro, si vive anche senza avere un profilo Instagram o TikTok, ma soprattutto i giovani o le aziende lo sfruttano moltissimo per interagire e farsi conoscere.

L’influencer è diventata ormai una professione a tutti gli effetti e, accanto a questo, il creare contenuti di qualità da postare sui propri profili social è fondamentale, anche per chi vuole solo usare questi canali come intrattenimento. Ma come risolvere il problema delle poche visualizzazioni dei propri video?

Video Instagram: come aumentare le visualizzazioni con l’audio

I motivi per cui un video pubblicato su Instagram ha poche visualizzazioni sono svariati. Alle volte la colpa è dell’algoritmo del social. Visto che magari non postate con costanza, ha deciso di penalizzare i vostri contenuti organici per spingervi a usare le inserzioni. Altre volte invece si tratta di un errore personale: il video non è stato caricato in alta qualità, la musica di sottofondo non va bene, non abbiamo cavalcato il trend del momento… Fra tutti questi fattori uno di quelli che maggiormente incide sulla buona circolazione dei video e sull’aumento delle view è senza dubbio l’audio.

Se state postando un reel il modo per avere tante visualizzazioni è, senza dubbio, quello di usare l’audio in tendenza del momento. Per scoprire quale sia ci sono diversi tool online, ma si può anche vedere in modo manuale. In primis potete scorrere nel feed dei reel e vedere quale canzone viene usata maggiormente. Secondariamente si può anche andare nella sezione musica proprio di Instagram e vedere quelle indicate come di tendenza e il numero di video in cui sono state già usate.

Se poi il vostro video ha un audio parlato occhio agli errori fatali. Uno dei più comuni, infatti, risiede nell’usare il microfono del proprio telefono. Spesso cattura anche rumori esterni, oppure non è perfettamente nitido. Risolvere questo problema che potrebbe portare gli utenti ad abbandonare dopo pochi istanti il vostro contenuto perché non si capisce bene cosa state dicendo, è semplice. Quando caricate il video vedete che tra gli strumenti c’è l’icona con un microfono che racchiude la funzionalità di miglioramento dell’audio. Molto facile da utilizzare: basta spostare il cursore del livello in alto e in basso e notare subito come la voce sia nettamente cambiata in meglio.

Si tratta di un trucco semplicissimo, anzi, in realtà di una funzionalità troppo spesso sottovaluta proprio di Instagram. Tuttavia provare ad utilizzarla nei propri video significa intraprendere la strada giusta per aumentare le proprie visualizzazioni video.