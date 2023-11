ID Apple, se hai dimenticato la password c’è questo metodo velocissimo per recuperarla

Se hai dimenticato la password del tuo ID Apple puoi recuperarlo tramite un metodo semplicissimo: segui i passaggi e ripristina l’account.

L’esperienza in rete di ogni utente è contraddistinta da account e successivi login. Molto spesso si salvano le credenziali per effettuare un accesso diretto facendo sorgere il problema quando si è chiamati a dover inserire nuovamente i dati. In quel momento è davvero complicato ricordare la password impostata un po’ di tempo fa.

Gli utenti dell’azienda di Cupertino sanno molto bene come avere un ID Apple sia fondamentale per la loro esperienza con questi prodotti. Oltre a tutte le misure di sicurezze adeguate come una parola chiave complessa e l’autenticazione a due fattori, è necessario anche sapere come recuperare velocemente una password. A tal proposito c’è un metodo molto veloce capace di poter dare nuovamente accesso all’account in pochissimi secondi: di seguito tutti i passaggi da seguire.

Come recuperare la password dell’ID Apple

Tutti i dispositivi dell’azienda americana contengono al proprio interno un sistema che permette all’utente di poter sfruttare tutte le funzioni del caso. Creare e mantenere attivo l’ID Apple è fondamentale per avere un dispositivo sicuro e all’altezza della situazione. Proprio per questa ragione è necessario conoscere come poter recuperare la password dall’iPhone o da un altro dispositivo Apple registrato.

Per recuperare la password bisogna dirigersi nelle “Impostazioni“, cliccare sul nome e a seguire su “Accesso e sicurezza” e “Modifica password“. Dopo aver cliccato su quest’ultima opzione basta seguire le indicazioni descritte. Si può anche eseguire questa procedura anche su un iPad oppure su un Apple Watch.

Se si vuole recuperare la password da un Mac basta andare nella sezione “Apple” e subito dopo “Impostazioni di sistema” e “Il tuo nome“. Qui bisogna cliccare su “Accesso e sicurezza“, “Modifica password” e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Nel caso in cui non avessi ancora un dispositivo registrato è possibile reimpostare la parola chiave dal web, con la piccola differenza che si tratta di un processo che richiede qualche minuto in più. Il sito di riferimento è iforgot.apple.com ma se avrai presto accesso ad un dispositivo registrato puoi attendere per avere un recupero più veloce.

Con questo metodo recuperare la password dell’ID Apple sarà davvero semplicissimo. Vista la freneticità del quotidiano è fondamentale avere ben a mente come fare per ritornare ad usare rapidamente il proprio profilo Apple e grazie alle indicazioni descritte si arriva sicuramente all’obiettivo.