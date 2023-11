Instagram, finalmente arriva la funzione che tutti stavano aspettando: l’annuncio

Per tutti gli utenti di Instagram a breve arriverà una funzione che da tempo si aspettava. L’annuncio entusiasma tutti: che cosa cambia.

Instagram è in continua evoluzione e sono diverse le novità arrivate nel corso dell’ultimo anno. Il social network di punta di Meta è pronto ad aggiungere una funzione che diversi utenti aspettavano da tempo. Questa potrà rivelarsi particolarmente utile: tutte le novità per l’utenza.

Tra i social network più diffusi e popolari del pianeta troviamo sicuramente Instagram, applicazione di punta del gruppo Meta. Nel corso degli anni la piattaforma di condivisione immagine ha dovuto evolversi anche per venire incontro alla crescente concorrenza rappresentata da social nuovi come TikTok. Infatti proprio quest’ultimo, durante il periodo pandemico, è diventato prima il rivale principale di Instagram e poi successivamente è riuscito a superarla nella classifica dei social più utilizzati al mondo.

Proprio per questo motivo Instagram ha iniziato ad evolversi aggiungendo diverse funzioni per contrastare la concorrenze. La rivoluzione più grande in tal senso sono sicuramente i Reels, dei video brevi aggiunti nella sezione esplora che riprendono proprio il format di TikTok. Negli ultimi mesi gli sviluppatori hanno aggiunto anche le “Note” che serviranno per gli utenti per condividere i propri pensieri.

Instagram, la nuova funzione protegge gli utenti: come funziona

Adesso invece il social vuole proteggere gli utenti dai commenti offensivi e per farlo sta per aggiungere una nuova feature. Il mondo dei social e le applicazioni di messaggistica negli ultimi anni hanno visto l’emergere di una nuova prevaricazione come l’aggressione passiva. Spesso questo fenomeno si verifica nelle situazioni in cui i messaggi vengono inviati e letti e chi li ha inviati aspetta una risposta immediata.

La dinamica in questione ha attirato anche l’attenzione degli esperti di psicologia che hanno evidenziato come attivare o disattivare le ricevute di lettura rifletta sulla personalità dell’utente e sulla quantità di controllo che desidera mantenere sulle proprie interazioni online. Sui social infatti ci sono diversi resoconti che rivelano come le ricevute di lettura siano sfruttate come strumenti di aggressione passiva e manipolazione nelle relazioni che siano amicali o amorose.

Adesso quindi Mark Zuckerberg ed il CEO di Instagram, Adam Mosseri, attraverso i loro canali Broadcast hanno annunciato che stanno testando la possibilità di disattivare le ricevute di lettura nei messaggi diretti del social. Questa funzione permetterà agli utenti di avere un maggior controllo per quanto riguarda l’interazione online andando anche a diminuire il fenomeno dell’aggressione passiva. Tuttavia ad oggi ancora non c’è una data di lancio per l’arrivo della nuova funzione.