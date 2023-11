Instagram, la funzione più attesa per le stories è finalmente realtà: utenti al settimo cielo

È finalmente realtà una delle funzioni più attese in assoluto per le stories di Instagram. Ecco di cosa si tratta e come sfruttarla al meglio.

Negli ultimi anni, il team di sviluppatori di Instagram si è concentrato in particolare sulle Stories. A conferma del fatto che si tratta di una delle modalità di pubblicazione di nuovi contenuti maggiormente apprezzata ed utilizzata dai consumatori di tutto il mondo. Sostanzialmente, dà la possibilità di condividere con i propri follower brevi foto o video che spariscono in automatico dopo 24 ore.

Con la possibilità di personalizzare il tutto tramite testi, adesivi e tanto altro. Oltre che di accedere alle visualizzazione e alle varie analytics se avete un profilo professionale. Ma non è di certo finita qui perché, stando a quanto emerso, sta per arrivare l’ennesimo strumento che rivoluzionerà completamente l’utilizzo delle Stories e ha già mandato gli utenti al settimo cielo. Ecco di cosa si tratta e come fare per sfruttare tutto al meglio, resterete senza parole e non ne farete più a meno.

Instagram Stories, come funziona questa nuova attesa funzione

Molto probabilmente questa nuova funzione delle Instagram Stories entrerà sin da subito a far parte delle vostre abitudini social quando utilizzate la piattaforma per pubblicare nuovi contenuti. Si tratta infatti di uno strumento pensato per facilitare la vita ai creatori di contenuti in particolare, ma che può essere comodamente utilizzata anche se siete utenti “comuni” e volete mostrare dei semplici spezzoni della vostra vita.

Grazie all’ultimo aggiornamento, infatti, sarà possibile finalmente programmare le storie per pubblicarle in un secondo momento. Vi basta scaricare l’app gratuita Business Suite, disponibile sia su iOS che su Android, ed effettuare il login col proprio profilo personale.

A questo punto, fate tap sulla voce Nuovo contenuto e quindi Storie. Ora avrete un’interfaccia praticamente identica a quella del social network, dove potrete caricare foto, video o scattarne di vostri. E poi procedere con la personalizzazione usando tutti gli strumenti messi a disposizione.

Una volta completate le varie operazioni, fate tap sulla freccia per andare avanti e potrete scegliere tra due voci: Pubblica o Programma per un secondo momento. Quella che vi interessa è chiaramente la seconda. Apritela e vi spunterà un comodo menu pop-up dove inserire data e ora di pubblicazione.

Ci penserà in automatico Business Suite ad effettuare il tutto. E se in un secondo momento cambiate idea, potete nuovamente aprire l’app e aprire la sezione dove ci sono tutte le vostre storie programmate. Cliccate su quella che vi interessa e potrete modificare la data, pubblicarla subito o eliminarla.