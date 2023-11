Instagram, maxi novità per la privacy: è quello che gli utenti aspettavano da tempo

Instagram lancia una serie di maxi novità: tra queste spicca una funzionalità per la privacy che gli utenti aspettavano da tempo.

Non solo WhatsApp, numero uno per distacco tra le app del mondo Meta di Mark Zuckerberg, leader incontrastato tra le app di messaggistica istantanea. Anche Instagram, molto utilizzata in Italia tra i giovani, è stata irrorata di recente di tutta una serie di maxi novità, anche se di altra natura rispetto a WhatsApp.

L’aggiornamento, necessario da fare per tutti coloro che ne fanno uso riguarda anche le app mobili, vede introdotte, tra le altre novità, le opzioni “annulla e ripristina” durante la modifica di una clip, così da permettere all’utente di tornare all’azione precedente senza perdere gli eventuali aggiustamenti che ha apportato ad un video. Come?

Con le dovute differenti, un po’ come la modifica degli sms in chat su WhatsApp, entro un quarto d’ora dall’invio in chat. Ovviamente questa funzione è soltanto una delle tante. Spicca, soprattutto, una novità per la privacy che gli utenti stavano aspettando da tempo.

Post e reel potrebbero cambiare il funzionamento di Instagram

Mossa tra la sopravvivenza e la valida alternativa a Tiktok (numero uno dei social) quella di Instagram, che vuole fornire sempre più maggiori opportunità per cerca di mantenere via l’app, attualmente oltre il miliardo di utenti. Una delle ultime funzionalità di Instagram, molto apprezzata tra l’altro, consente di limitare i tuoi post solo agli amici più stretti. Un utente ora può già condividere storie e note solo con gli utenti presenti nell’elenco di amici più stretti.

Inizialmente la funzione “amici stretti” era riservata su Instagram a storie e note, ora Meta ha deciso di ascoltare l’appello di molti utenti, espandendo la funzionalità anche per i post nel feed e i reel, offrendo agli utenti l’opportunità di condividere contenuti, ma con una cerchia selezionata di follower, nel segno chiaro di una maggiore privacy.

Lanciata nell’ormai lontano 2018, la funzionalità in questione su Instagram nasce come modo per condividere storie con gruppi più piccoli, diventando però nel corso degli anni un modo utile per gli utenti di condividere contenuti in modo controllato. Ecco quindi il passaggio a post e i Reels condivisi sulla piattaforma.

Ora per limitare un post o un reel solo agli amici più stretti, bisogna seguire un semplice percorso, partendo dal selezionare l’opzione Pubblico, che appare quando stai per condividere il post. Quindi, tap o click su Amici stretti > Fine e condividi il tuo post. Solo i tuoi amici più stretti vedranno la foto, il video o ciò che pubblichi, insieme a un’icona a forma di stella verde che indica che è stata appena condivisa con gli utenti del tuo elenco.