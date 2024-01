Instagram, non avrai più problemi con gli spam: bloccare i messaggi indesiderati è semplicissimo

Preziosissima novità in arrivo per gli utenti Instagram da approfondire: si risolverà la questione spam nei messaggi, i dettagli.

Le novità non si fermano mai nel mondo della tecnologia, per la gioia degli utenti che possono sperimentare sempre nuovi aspetti ed elementi che vanno ad arricchire strumenti e possibilità a loro disposizione. Se già tale ambito desta, tra gli appassionati e non solo un forte interesse, ancor maggiore risulta nel momento in cui la tematica si lega ai social network.

In questo specifico caso, infatti, a destare attenzione è proprio una novità che ha a che fare con una delle più note ed amate piattaforme social, Instagram, e nel dettaglio in virtù di una funzionalità che potrà rivelarsi particolarmente preziosa. Tutti coloro che utilizzano i social, e soprattutto chi vi dedica parecchio tempo nel corso della giornata, si saranno imbattuti nei messaggi spam.

Ed è proprio su tale aspetto che si focalizza una nuova funzionalità che era, tra l’altro, oggetto di richiesta dagli utilizzatori da tantissimo tempo, forse sin dal momento dell’introduzione della messaggia DM stessa. L’aspetto innovativo riguarda una interessante e nuova funzionalità nel segno della privacy, ovvero nuovi strumenti a disposizione dell’utente da poter impiegare per ridurre lo spam in Direct.

Instagram, occhio alla nuova funzionalità in arrivo: cosa cambia per privacy e spam

Novità rilevante quella in fase di sviluppo per il social network Instagram, una buona notizia per gli utenti come tutte quelle che arrivano e che operano nell’ambito della privacy. Sull’applicazione social infatti sono in arrivo dei filtri che daranno modo di restringere le possibilità di contatto soltanto a determinati utenti. Si tratta di una feature che a ora è in fase di rollout globale.

Quest’ultima starebbe già circolando da un po’ di tempo, legata ad una distribuzione a macchia di leopardo. In buona sostanza, la novità permette di limitare a un messaggio le richieste di contatto in DM nei confronto di contatti che non sono follower. Qualora infatti un profilo che non è seguito decidesse di mettersi in contatto con un utente, questi potrà inviare soltanto un messaggio. Chiaramente, la possibilità di scrivere liberamente si sbloccherà nel momento in cui si optasse per seguirlo o si approvasse la conversazione.

C’è anche un’altra limitazione da approfondire e si lega ai contenuti, poiché all’interno delle richieste di DM non potranno esservi file multimediali come foto, audio o clip. A esser permessi saranno soltanto richieste di testo nel segno delle regole sopra spiegate. L’utente potrà poi anche limitare la presenza sul proprio feed di determinati contatti senza che vengano del tutto bloccate. Attraverso tale funzione sarà possibile limitare una persona e di riflesso, i commenti nei post appariranno solo a quest’ultima.

Per quanto riguarda i DM, questi finiranno non nella inbox ma nelle richieste e la persona non ne saprà nulla. Dunque, da questo punto di vista la novità rappresenta una via di mezzo tesa ad agevolare la propria presenza online pur senza tagliare nettamente un contatto dalla bolla social.