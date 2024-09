Instagram sempre più simile a Facebook: con il nuovo aggiornamento sarà impossibile dimenticarsene

L’ultimo aggiornamento di Instagram lo rende ancora più simile a Facebook: da ora in poi gli utenti non potranno più dimenticarsene.

Non si fermano gli aggiornamenti su Instagram, che dal suo lancio nel 2010 ad oggi è sempre stato in grado di rinnovarsi affermandosi come uno dei social più apprezzati e utilizzati dagli utenti. Nel corso degli anni sono state introdotte diverse funzioni che hanno contribuito alla sua popolarità: dall’introduzione dei DM alle Storie, passando per le Live e i Reels, fino alle più recenti Note in cui poter condividere le proprie riflessioni. Con la sua ultima novità, l’applicazione arricchisce ulteriormente l’esperienza offerta agli user, riprendendo una funzionalità tipica di Facebook.

La piattaforma è in costante aggiornamento e, solamente in questi giorni, Instagram ha sorpreso gli utenti con il lancio di una serie di nuove funzioni. Queste riguardano, principalmente, le chat puntando a renderle ancora più personalizzabili. Gli iscritti, infatti, hanno ora la possibilità di apportare modifiche alle immagini presenti nella loro Galleria prima dell’invio con disegni, adesivi e testi. Come accade già con le Storie, insomma.

Foto e video potranno anche essere utilizzati per fare adesivi da condividere con i propri amici, realizzando simpatici sticker o meme. Ma le novità, per quanto concerne le chat, non finiscono qui: gli user potranno anche scegliere tra nuovi temi per le loro conversazioni. Oltre a ciò, l’aggiornamento ha portato con sé una funzione che si rifà ad una peculiarità di Facebook e che gli utenti stavano aspettando da tempo.

Instagram, l’ultima novità arriva dritta da Facebook: finalmente gli utenti verranno avvisati

Tra le ultime novità della piattaforma, spicca una funzionalità che tornerà sicuramente utile a tutti. Si tratta del promemoria per i compleanni: sulle orme del social network fondato da Mark Zuckerberg, anche Instagram ricorderà agli iscritti in che giorno compiono gli anni i loro contatti, così da non dimenticare una data tanto importante per i propri amici, parenti e conoscenti e poter fare prontamente gli auguri.

Per ricordarci i compleanni degli altri user, è stata ideata un’apposita icona a forma di torta che comparirà sull’immagine del profilo del festeggiato, visibile sulla schermata principale di Instagram ma anche nei DM. Tra le Note, infine, gli utenti che hanno interazioni con coloro che compiono gli anni vedranno partire una speciale animazione. Una novità che gli iscritti hanno già accolto con gioia e che contribuirà ad incentivare la connessione tra questi ultimi.