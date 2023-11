Instagram ti consiglia solo post simili? Allora questa nuova funzione è giusta per te: basta un click

Può capitare di vedere sul proprio feed di Instagram contenuti così simili tra di loro da diventare quasi noiosi: come si fa ad evitare che succeda?

Il motivo per cui ad un certo punto è possibile che sulla nostra home di Instagram passino solo post molto simili tra loro è che l’algoritmo della App è programmato in maniera da tenerci il più a lungo possibile sulla piattaforma. Per farlo tende a rendere il più piacevole possibile la nostra permanenza sulla app e lo strumento migliore che possiede per ottenere questo obiettivo è la qualità dei contenuti che ci mostra ogni giorno.

In pratica se abbiamo messo like, abbiamo commentato o semplicemente abbiamo guardato a lungo determinati tipi di video, allora l’algoritmo dell’applicazione tenderà a proporci quel tipo di contenuto più spesso che può, in maniera da rendere migliore la nostra esperienza. Fortunatamente esistono delle opzioni che permettono a un utente di avere il controllo quasi totale sul tipo di contenuti che possono essere proposti al suo account e, imparando a utilizzarle, si potrà risolvere facilmente il problema dei contenuti tutti uguali.

Contenuti tutti uguali sul feed di Instagram: come risolvere

Per controllare le impostazioni di visualizzazione dei post sulla home pace di Instagram basterà andare nelle impostazioni del proprio profilo e cliccare su Impostazioni e Privacy, che è la prima voce della lista. A questo punto si aprirà un nuovo elenco da cui si dovrà cliccare di nuovo la voce impostazioni, che si troverà stavolta verso la fine dell’elenco. A questo punto si aprirà una nuova schermata da cui sarà possibile attivare o disattivare i contenuti suggeriti tramite un semplice interruttore.

Se i contenuti suggeriti risultano attivi significa che effettivamente Instagram riempie la nostra home page suggerendoci contenuti simili ad altri che abbiamo già visto e il problema è proprio qui. Vale la pena sottolineare però che il suggerimento di contenuti non può essere disattivato per sempre. Al contrario, può essere disattivato solo per un periodo di 30 giorni al massimo, al termine del quale lo si dovrà disattivare nuovamente.

Dalla stessa schermata sarà possibile segnalare i contenuti che non ci interessano, scoraggiando quindi l’algoritmo dal mostrarceli. Questo non significa che non vedremo mai più post di un certo tipo, ma che certamente ne vedremo meno. Se invece desideriamo non leggere assolutamente nulla di argomenti specifici si potranno segnalare all’applicazione parole e frasi da non mostrarci: in questo modo saremo sicuri che la nostra home page di Instagram sarà sempre un luogo sicuro e poco stressante per la nostra mente e per la nostra sensibilità.