L’app più indicata per chi vive con dei coinquilini e non solo: risparmi un bel po’ di soldi

Utilizza questa App speciale e condividila con chi vive con te. Finalmente comincerai a risparmiare sulle spese di casa.

Che sotto al tuo stesso tetto ci sia tuo marito, tua moglie, i tuoi genitori o i tuoi colleghi dell’università poco cambia, è arrivato il momento di smettere di fare i conti delle spese o anticipare soldi per gli altri. Inevitabilmente quando si condivide casa ci sono delle spese in comune da suddividere. Capita poi di anticipare una quota di un coinquilino. Soldi che poi tornano indietro sotto forma di un altro anticipo o non tornano. Insomma si rischia di spendere più di quanto si deve. Ma questo non succederà più con l’aiuto di un app fondamentale.

Se hai vissuto nella stessa casa con altre persone e non hai scaricato questa App, hai sprecato un sacco di soldi. Rimedia subito: ecco come si chiama, come funziona e perché è indispensabile.

App, con questa risparmi e non devi più fare i conti per le spese di casa

Quante volte ti è successo di fare la spesa al supermercato, pagare una cena, un taxi, prenotare un volo, un hotel, o fare un regalo di gruppo per il compleanno di un amico della tua comitiva, e trovarti a prestare soldi che, purtroppo, non hai mai visto tornare indietro? Per questa ragione specifica è nata l’App che vogliamo farti conoscere oggi. Si tratta di un’applicazione che, da alcuni anni a questa parte, ha cambiato il modo di condividere le spese, e ha permesso a tutti gli utenti che l’hanno installata sul proprio cellulare di dire addio a post-it, foglietti per i coinquilini, messaggi, conti infiniti, e, soprattutto, sprechi di denaro.

Una volta che l’avrai scoperta, non ne farai più a meno, perché è molto utile anche in viaggio, in gita, in vacanza e per gli eventi organizzati assieme ad amici e parenti, oltre che in casa nella vita di tutti i giorni. Preparati a dire addio alle “collette” per raccogliere i soldi, e liberati dai pensieri e dall’obbligo di doverti appuntare spese, e conservare scontrini. Con questa App innovativa potrai lasciarti alle spalle, finalmente, il problema di dover anticipare i contanti per gli altri, e dimenticherai perfino “l’incubo” della cassa comune per qualsiasi esigenza.

Si chiama Splitwise e, come dice la parola stessa, letteralmente serve a dividere in modo saggio, furbo. Una volta scaricata l’App .tutto quello che dovrai fare è creare un gruppo ogni volta che avrai necessità di suddividere le spese, e aggiungere i membri semplicemente cercandoli direttamente tra i contatti della tua rubrica del telefono. Una volta che i membri di un gruppo saranno stati aggiunti, riceveranno una notifica che indicherà la creazione del gruppo stesso, e potranno inserire le spese che hanno sostenuto scegliendo tra le diverse opzioni disponibili. Le spese si possono registrare come pagate da te e divise in parti uguali, pagate da un altro membro e divise in parti uguali, o pagate da te o da un altro membro ma non suddivise, nel caso in cui si tratti di un importo che è stato prestato, e dunque non da suddividere, ma da restituire completamente.