Link sospetti su WhatsApp, da oggi non saranno più un problema: l’aggiornamento che cambia tutto

WhatsApp non conosce rivali e tutela ancora una volta la sicurezza degli utenti: l’ultimo aggiornamento potrebbe rappresentare una svolta.

WhatsApp è una certezza per milioni di utenti, l’app di messaggistica più famosa al mondo continua ad acquistare popolarità, nonostante siano passati anni dal suo lancio. Il segreto? La piattaforma continua ad aggiornarsi e a mettere nuove funzioni a disposizione degli utenti.

Nel mondo sono circa 2,2 miliardi gli utenti che si affidano a WhatsApp. L’applicazione non permette di rimanere connessi con amici e parenti, ma la si può utilizzare anche per lavoro. Con il tempo, sono state innumerevoli le funzionalità introdotte e c’è stata anche una attenzione particolare alla privacy. Proprio su questo ci soffermeremo per capire quale aggiornamento sarà disponibile a breve, ma diciamolo subito, per alcuni è già disponibile.

Link sospetti su WhatsApp, tutto quello che c’è da sapere

Purtroppo, le truffe online dilagano ed è bene proteggersi. I cybercriminali sanno, ormai, colpire e basta veramente poco per cadere nel tranello. Da qualche tempo, dei link sospetti erano arrivati pure sulla piattaforma di qualche utente, ragion per cui è stato necessario l’intervento degli esperti.

A tal proposito, gli sviluppatori avrebbero già pensato ad un sistema, che è in realtà già presente, ma che sta per essere perfezionato. Nello specifico, si avrà la possibilità di controllare ancora meglio i link sospetti direttamente sul Web, così facendo si potrà navigare sicuri senza incappare in nessun errore. Insomma, una bella notizia che porterebbe milioni di utenti ad essere più sicuri.

Nuovo aggiornamento WhatsApp, cosa bisogna aspettarsi?

La nuova versione della funzione di ricerca link sarà intuitiva e, di conseguenza, non sarà assolutamente difficile da utilizzare. Quando ci sarà la necessità di cercare il link sul web, per assicurarsi di navigare sicuri, solo il messaggio (link) verrà caricato sulla barra di ricerca Google, in questo modo verrà analizzato perfettamente. Gli esperti della piattaforma più famosa al mondo garantiscono che non ci sarà nessun pericolo per gli altri messaggi, che resteranno tutti privati.

Insomma, si tratta di un altro modo per proteggersi da link potenzialmente pericolosi e dai malviventi che spesso utilizzano l’app per truffare gli utenti. Ancora la funzione non è disponibile per tutti, ma per alcuni che hanno la versione 2.24.20.28 di WhatsApp beta per Android. In futuro verrà poi estesa sempre a più utenti. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, ma siamo sicuri che l’app di messaggistica più famosa al mondo sarà celere e aprirà le porte della nuova funzione a tutti gli utenti.