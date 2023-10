Messaggi eliminati su WhatsApp, non sono persi per sempre: con questo trucco puoi vederli e nessuno lo saprà mai

Disperato perché hai perso vecchi messaggi su WhatsApp? Nessun problema. Esistono trucchetti efficaci per recuperarli sena affanno. Segui tutti i passaggi e fai un respiro di sollievo.

A chi non è mai capitato almeno una volta di cancellare messaggi su WhatsApp in un momento di rabbia o di premere semplicemente il tasto sbagliato? Una volta passato il momento, inevitabilmente arriva il rimorso e si vuole a tutti i costi recuperare le vecchie conversazioni.

Ormai non c’è più nulla da fare, sono andate. Rimane solo il sentimento di frustrazione. Ma è davvero così? Niente affatto! Per fortuna, recuperarli non è impossibile, né così arduo come si possa pensare. WhatsApp, infatti, mette a disposizione degli utenti diverse opzioni di backup in modo da non perdere mai le conversazioni o file preziosi. Scopriamo quali sono i passaggi per recuperare i dati persi sulla famosa applicazione di messaggistica di Meta.

WhatsApp, trucchetti efficaci per recuperare vecchi messaggi cancellato: pochi e semplici passaggi

WhatsApp esegue quotidianamente il backup automatico delle tue conversazioni. Questi backup vengono crittografati e vengono immagazzinati sul tuo dispositivo o su servizi di cloud storage come Google Drive o iCloud.

Per gli utenti Android questi sono i passaggi di recupero.

Installare o aprire WhatsApp

Ripristino del Backup dai file su Google Drive . Cliccare su “Ripristina” e recuperare le chat e i file multimediali.

. Cliccare su “Ripristina” e recuperare le chat e i file multimediali. Completamento del Ripristino. Premere “Avanti” ed entrare nell’app. Tutti i file saranno ripristinati.

Se si sta utilizzando un dispositivo Apple, i backup di WhatsApp saranno su iCloud. Ecco ccosa fare.

Aprire le impostazioni WhatsApp sul proprio iPhone.

Selezionare “Chat” e poi “Backup delle Chat”.

Cliccare su “Esegui il Backup adesso” o configurare un backup automatico, decidendo se includere nelle tue copie di sicurezza anche file di altro tipo come foto e video.

Se, invece, volete recuperare un messaggio cancellato da un’altra persona per entrambi, la content creator digitale Eleonora Viscardi suggerisce questa soluzione.

Accedere alla sezione “Impostazioni” del proprio dispositivo

Entrare nella sottosezione “Notifiche”.

Andare, quindi, su “Impostazioni avanzate” e dopo cliccare su “Cronologia notifiche”.

Quando qualcuno scriverà un messaggio di qualsiasi tipo e lo eliminerà per non farlo vedere, voi potrete recuperarlo senza nessun problema.

Questo trucco è veramente pazzesco. Per visionare il messaggio dovrete semplicemente accedere alla chat in questione di WhatsApp e apparirà magicamente, oppure entrare in “Impostazioni avanzate” e poi “Cronologia notifiche. Ed ecco lì il testo di ciò che vi era stato nascosto.