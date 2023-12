Meta non lascia indietro Messenger: in arrivo importanti novità

Meta aggiorna una delle sue app più popolari con diverse novità interessanti e un particolare riguardo per la sicurezza degli utenti.

Meta ha annunciato recentemente grandi aggiornamenti per le sue app più conosciute. Se WhatsApp riceve costantemente novità e nuove funzioni, anche Instagram e Facebook negli ultimi mesi sono state raggiunte da una serie di aggiornamenti molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la protezione della privacy degli utenti. Ora l’azienda ha deciso di intervenire anche per quanto riguarda Messenger, la sua app di messaggistica istantanea connessa a Facebook.

Gli aggiornamenti per questa app non sono poi così frequenti, data anche la sua minore popolarità rispetto agli altri servizi offerti da gigante tech. La recente ondata di novità, però, è una chiara indicazione del fatto che l’azienda è decisa a non lasciare indietro Messenger, ma piuttosto a rafforzare la sua posizione nel mercato delle app di messaggistica.

Messenger sarà più sicuro e più divertente da utilizzare

Meta ha annunciato un’importante aggiornamento delle caratteristiche di sicurezza di Messenger. In particolare, l’azienda ha deciso di introdurre la crittografia end-to-end (E2EE) come impostazione predefinita. Un cambiamento significativo rispetto al passato, quando la E2EE era disponibile solo come opzione.

Inoltre, Meta ha avviato il processo di implementazione della E2EE anche per chat e chiamate, un processo che, pur richiedendo alcuni mesi per essere completato, rappresenta un notevole miglioramento nella protezione dei dati degli utenti. La sicurezza delle chat E2EE si baserà sui protocolli Signal e Labyrinth, sviluppati internamente da Meta, garantendo un livello di sicurezza all’avanguardia.

E l’aggiornamento non si ferma alla sicurezza. Messenger vedrà anche l’introduzione di nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente, come la possibilità di modificare i messaggi fino a 15 minuti dopo l’invio e di inviare messaggi che scompaiono.

Altre nuove funzioni includono il controllo delle conferme di lettura, che ora gli utenti potranno decidere se attivare o disattivare. È prevista anche l’introduzione della possibilità di riprodurre più velocemente i messaggi vocali. Infine, Meta sta lavorando per migliorare la qualità delle immagini e dei video condivisi su Messenger, rendendo l’esperienza visiva ancora più ricca e coinvolgente.

Questi aggiornamenti, disponibili immediatamente ad eccezione della E2EE, sono una testimonianza dell’impegno di Meta nel mantenere Messenger un’app di messaggistica di primo piano, soddisfacendo le esigenze in evoluzione degli utenti in un mondo digitale sempre più connesso.