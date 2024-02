Netflix lancia l’allarme, Piracy Shield potrebbe non bastare: la pirateria è impossibile da arginare?

Netflix lancia un allarme. A quanto pare la sicurezza non è mai abbastanza e per questo la piattaforma ha deciso di avvisare gli utenti.

Si sa che quando si parla di tecnologia, oltre a moltissimi pregi si hanno anche moltissime insidie. D’altronde il web è sempre stato pieno di virus, di hacker e di pirati, che cercano ogni giorno di accedere ai dati personali degli utenti e cercano di scaricare illegalmente file e film.

Con il tempo fortunatamente gli esperti hanno creato delle piattaforme e dei software in grado di proteggere i dati personali degli utenti e i loro titoli da questi “invasori”, ma non sempre hanno avuto successo. Infatti contemporaneamente allo sviluppo dei software di protezione, gli hacker hanno creato contromisure per riuscire nel loro scopo.

Allarme Netflix: state attenti agli account

Quando si parla di grandissime piattaforme, come ad esempio Netflix, bisogna stare molto attenti agli hacker, ma soprattutto alla piraterie. Ed è proprio questo il messaggio che ha mandato Netflix ai suoi utenti.

Netflix ha riconosciuto che la pirateria rappresenta un concorrente formidabile per le piattaforme streaming. Al momento la piattaforma ha ammesso di non avere soluzioni convincenti per risolvere il problema. Questo problema, come molti sapranno, segna la conclusione di un storia iniziata ormai molti anni fa. Infatti Netflix all’epoca aveva debuttato sul mercato con un vasto catalogo e prezzi accessibili. Così facendo molti utenti hanno smesso di scaricare illegalmente film.

Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate nuovamente. Con l’aumento dei prezzi degli abbonamenti infatti la piattaforma è andata sempre più incontro a casi di pirateria e calo degli abbonati. La questione è stata riportata da Netflix all’interno di un pacchetto di documenti che è stato recentemente consegnato alle autorità. In questi documenti c’è scritto che : “I vari modelli economici includono abbonamenti, transazioni, supporto pubblicitario e pirateria. Tutti questi modelli hanno il potenziale per conquistare significative fette di mercato dell’intrattenimento video…La pirateria minaccia anche il nostro business, offrendo ai consumatori praticamente tutti i contenuti gratuitamente”.

Chiaramente piratare un film non è del tutto gratuito: richiede un certo impegno. Ma allora perché preoccuparsi, quando con pochi euro si può accedere ad un’ampia varietà di contenuti? Netflix, che è stato lungimirante, aveva scommesso su questo principio fin dall’inizio. Tuttavia, la società è ora in una fase di transizione. Sebbene al momento i conteggi siano positivi e ci sia prevista una crescita nel breve periodo, a lungo termine potrebbero emergere sfide più significative, come la stagnazione.

Tuttavia sappiamo che Netflix è innovativa e piena di risorse, sicuramente riuscirà ad arginare tutti questi problemi, come d‘altronde ha sempre fatto.