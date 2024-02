Non hai il pollice verde? Non temere: queste app sullo smartphone ti aiutano a prenderti cura delle piante

Vorresti prenderti cura delle tue piante, ma non hai proprio il pollice verde? Niente paura: grazie a queste app diventerai un vero esperto.

Ami le piante ma non sai esattamente come prenderti cura di loro? Bene, sappi che la tecnologia potrebbe diventare la tua migliore alleata. Si, perché esistono alcune app disponibili per smartphone che fanno davvero al caso tuo.

Anche per chi non ha molta esperienza nel campo del giardinaggio, ecco 6 fantastiche applicazioni da scaricare subito per diventare un vero pollice verde.

Le App da scaricare per diventare un vero pollice verde

Scopriamo subito le migliori app che ti aiuteranno, passo passo, nella cura delle tue piantine:

1. Planta

Con oltre 2 milioni di utenti soddisfatti, Planta è un’applicazione, completamente gratuita, decisamente utile: utilizzando parametri quali il tipo di pianta, la posizione, il meteo e la luce disponibile nell’ambiente, ti ricorda quando è il momento di innaffiare, concimare, nebulizzare, pulire e rinvasare.

2. Blossom

Attraverso il caricamento di foto, quest’app è in grado di identificare erbe, alberi, fiori e piante grasse, e inviare consigli utili per la loro cura. Potrai inoltre impostare dei promemoria che ti ricorderanno quando innaffiare le tue piante, scongiurando il rischio di danneggiarle con troppa acqua, o troppo poca.

3. Garden Tags

Questa app gratuita è un vero e proprio social network dedicato al giardinaggio: puoi condividere foto, seguire altri appassionati e chiedere consigli green.

4. Gardenia

Con un vasto database di oltre 90.000 specie di piante e fiori, Gardenia è l’app ideale sia per principianti che per esperti.Gratuita e orientata alla cura delle piante da interno, è in grado di fornire anche importati informazioni meteo, nel caso in cui tu decida di portare i tuoi vasi all’aperto per prendere aria e sole.

5. Agrio

Si tratta di un’app basata sull’intelligenza artificiale, rivolta principalmente agli agricoltori ma ugualmente utile anche per i meri appassionati di giardinaggio. Può riconoscere le malattie delle piante attraverso le immagini caricate, fornendo i giusti consigli di trattamento per curarle.

6. NatureID

Gratuita e accessibile, anche NatureID riesce ad identificare eventuali malattie delle piante, grazie alla sua interfaccia moderna e intuitiva. Ma non solo: la sua funzione di identificazione tramite fotocamera consente di acquisire informazioni dettagliate su una pianta con una semplice inquadratura, rendendola ancora più user-friendly.

Insomma, grazie a queste fantastiche app, ti basterà un semplice tocco sullo schermo del tuo smartphone per diventare un vero pollice verde. Cosa aspetti? Scarica subito quella che pensi faccia più al caso tuo e inizia a prenderti cura delle tue piante.