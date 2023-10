Non limitarti a quelle del telefono, ecco le app 2023 migliori e gratuite per editare video da urlo

Siete soliti editare i vostri video dai software del vostro telefono? È il momento di cambiare: ecco le app 2023 migliori in assoluto.

Oltre a specifiche tecniche e comparti fotografici sempre più avanzati, negli ultimi anni un numero crescente di utenti si sta cimentando anche sull’editing tramite app e software interni per rendere le proprie foto e i propri video al limite del professionale. Basta prenderci un attimo la mano ed il gioco è fatto, si possono raggiungere risultati finali che hanno dell’incredibile.

Molto probabilmente anche voi almeno una volta nella vita avete provato a modificare un video che avete registrato tramite il vostro smartphone. Magari premendo sul tasto modifica di iPhone o Android e sfruttando gli strumenti che vengono messi a disposizione da iOS e Android. Ma forse è giunto il momento di cambiare, se volete passare allo step successivo. Ecco alcune delle migliori app in assoluto del 2023 dedicate all’editing di foto e video.

Migliori app di editing video: non possono mancare sul vostro telefono

Se siete alla ricerca di app dedicate all’editing video, allora dovete sapere che ce ne sono alcune che più di altre lavorano in maniera super professionale. Vi consigliamo di provarle subito, si trovano sia su Android che su iOS e vi porteranno a risultati finali ben migliori rispetto ai software preinstallati che si trovano su smartphone.

Partiamo da YouCam Video, un servizio che vi permette di montare video sfruttando l’intelligenza artificiale per accedere ad una miriade di strumenti extra. Come per esempio il tracciamento del movimento, il riconoscimento degli oggetti, la sfocatura dello sfondo e l’integrazione con alcune delle piattaforme social più amate ed utilizzate al mondo.

Molto apprezzata anche Synthesia, tra le app più popolari sul mercato. Ha un’interfaccia semplice da usare e che offre strumenti di editing come la color correction, il ritaglio, l’aggiunta di effetti video avanzati, il motion tracking e persino il rendering 3D. Stesso discorso per Lumen5, un’altra app che integra la libreria con i social network e propone alcuni strumenti avanzati di editing per risultati finali pazzeschi.

Sono tutti servizi completamente gratuiti e integrati con le funzionalità principali del vostro smartphone. Vi consigliamo di fare alcune prove prima di arrivare al risultato finale, così da prenderci la mano con tutti gli strumenti di editing che vi vengono messi a disposizione. Dopo qualche settimana, vedrete che riuscirete a realizzare contenuti che nulla hanno da invidiare a quelli professionali.