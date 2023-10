Non sai mai che film guardare? Ecco un’app che fa al caso tuo

Scegliere un film da guardare la sera è un’operazione più difficile di quanto tu possa pensare. Oggi hai un’app che può darti una mano a prendere una decisione. Ecco come si chiama e come funziona.

Ti è mai capitato di aprire Netflix o Prime Video e di cercare per un’ora un film da vedere, senza successo? Hai voglia di un film romantico, poi noti che è stato caricato l’ultimo episodio di una delle tue serie televisive preferite, quindi ti orienti verso quella direzione, ma poi l’algoritmo ti suggerisce un film del quale hai sentito parlare qualche mese fa, mandandoti completamente in confusione. È successo a tutti, non devi averne vergogna, quindi puoi ammetterlo senza alcun problema.

Se perdi tanto tempo ogni volta che devi scegliere un film, sappi che adesso puoi sfruttare una splendida applicazione in grado di aiutarti in questo senso. L’app è comoda, facilissima da usare e funziona veramente. Chi l’ha provata ha smesso di perdere un’ora prima di scegliere un film da vedere. In pochi secondi avrai la possibilità di iniziare la visione di una pellicola, comodamente seduto sul divano di casa tua. Ecco come funziona questa app e perché dovresti scaricarla.

Arriva l’app che ti aiuta a scegliere quale film guardare

La prima cosa che devi conoscere è il sito da digitare per consultare l’app. Si chiama moviewiser.com ed è un sito al quale puoi chiedere tutto ciò che vuoi. Ad esempio, se stai cercando un film romantico degli anni ’90, ti basterà digitare la richiesta e l’app ti metterà a disposizione tutti i titoli che troverà, in pochi secondi. Il tempo di reazione è praticamente immediato, troverai diversi film e potrai scegliere quello che più ti piace.

Hai voglia di vedere una commedia dell’inizio degli anni 2000? Il metodo è sempre lo stesso, digita la richiesta e l’applicazione ti presenterà tutti i film in grado di soddisfare la tua ricerca. E cosa succede una volta scelto il film? In questo caso, l’app funziona veramente benissimo perché ti consente di conoscere tutte le piattaforme nelle quali puoi vedere quel film.

Non dovrai fare altro che chiudere l’app, aprire la piattaforma streaming che ti è stata suggerita, cercare il film, schiacciare il tasto play e goderti lo spettacolo. È facilissimo, gratuito ed efficace. Da oggi non perderai più tempo alla ricerca del film da vedere nella tua serata libera. Conoscevi già questo sito o ignoravi la sua esistenza?