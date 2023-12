Non solo musica ma anche vero e proprio social: come usare Spotify per farsi amici

Spotify ha mille risorse! Non è solo una piattaforma per ascoltare la musica ma serve anche per farsi degli amici: ecco come.

Quanta comodità ci ha portato Spotify! Un’applicazione davvero utile per chi ama la musica e vuole avere tutte le proprie canzoni preferite e artisti preferiti a portata di mano senza doverseli andare a cercare chissà dove e doverli, magari, scaricare illegalmente. App di streaming del genere hanno dato infatti una bella sferzata alla pirateria, rendendo molto più semplice e accessibile avere un abbonamento soddisfacente e godere di ottima musica, podcast e molto altro.

Gli appassionati di musica sanno bene quanto sia prezioso Spotify, ma sapevi che si può utilizzare anche per conoscere persone nuove e farsi degli amici che abbiano anche interessi in comune con te? Proprio come un social network o un’app di incontri, anche questa amatissima applicazione può tornarti utile se ti senti solo e hai bisogno di nuove persone di cui circondarti. Ecco come fare per trasformarlo in un social network vero e proprio.

Come trasformare Spotify in un social network per trovare amici simili a te

Trovare amici ad oggi non è così semplice come una volta. Siamo diventati una società molto solitaria e individualista e non riusciamo proprio a trovare modi diversi per conoscere nuove persone se non tramite il web e i social network. Possono essere davvero molto utili per chi vuole allargare il proprio circolo di amicizie, conoscere persone nuove e stringere rapporti di qualsiasi genere. Ma sapevi che potevi farlo anche con Spotify?

Puoi trovare amici proprio tramite questa nota piattaforma di streaming musicale, che negli ultimi anni si è arricchita di tantissime funzioni tutte da scoprire e ancora poco conosciute ai più. Per esempio puoi “seguire” persone proprio come su Instagram, TikTok o Twitter. Magari sono persone che conosci poco o che hai appena conosciuto sul web e con cui vorresti stringere rapporti più stretti e duraturi.

Puoi scoprire facilmente quali sono, per esempio, i suoi gusti musicali, quale sia il suo cantante preferito o il podcast che preferisce ascoltare seguendo gli amici su Spotify e guardando, in questo modo, la loro attività, le loro playlist e cosa stanno ascoltando proprio in questo momento. È una funzione esclusiva della versione desktop di Spotify, ma puoi tranquillamente scaricarla gratuitamente sul tuo computer. Vedrai che ne vale la pena!