Novità Instagram stories: ecco cosa puoi fare adesso, incredibile

Una novità sulle Instagram stories cambia tutto: ecco cosa si può fare oggi con l’app social. Migliaia di utenti sono rimasti a bocca aperta.

Era quasi il 2017 quando Instagram ha inventato le “stories”. Questa funzione, che consente di pubblicare un video a tempo, ha rivoluzionato il concetto di social network. Una volta, infatti, la presenza su Instagram era limitata soltanto a pubblicare delle fotografie e questo limitava tantissimo la presenza online degli influencer. Questo perché le stories sono un elemento importantissimo per promuovere online.

Per questo motivo questa funzione è stata estesa poi in altri social network, come Facebook e Youtube (anche se oggi non è più disponibile dato lo scarso successo). Grazie alle stories è possibile aumentare la popolarità degli influencer e aiutarli ad essere seguiti maggiormente.

Ecco perché hanno ottenuto così tanto successo, che non può essere replicato su altre piattaforme. Oggi a distanza di 6 anni dall’introduzione delle stories viene introdotta una novità assoluta. Si tratta di un cambiamento molto profondo al modo di usare questa piattaforma.

Novità sulle stories di Instagram: ecco cosa si può fare oggi

E’ una novità molto attesa soprattutto da chi non ha tempo di utilizzare Instagram o dai social media manager. Riguarda le Instagram stories che ora avranno una nuova funzione, di assoluta importanza. Come detto le storie di Instagram sono molto importanti per tanti influencer che lavorano online e che promuovono il loro brand o la loro presenza pubblica sui social. Questa novità giova sicuramente alle attività economiche o agli stessi creators.

Da ora le storie su Instagram si possono programmare. Ma come si fa? Basta scaricare l’applicazione “Business suite”, molto utilizzata dagli amministratori di pagine e dai social media manager. Analogamente di come si programmano i post su Facebook e Instagram oggi è possibile farlo anche per le storie di Instagram. Basta andare su “Crea storia”, cliccare sopra e selezionare il video da pubblicare.

Successivamente clicca su “avanti”, seleziona i profili dove vuoi pubblicare la storia e poi programma “per un secondo momento”. Dopodiché si apre un pop-up che ti farà scegliere la data per pubblicare la storia e l’orario per autopubblicarla su Instagram. Una volta selezionato giorno e orario programma su Instagram. La nuova funzione è già un successo tra gli influencer e per le tante attività che ora possono programmare le storie come facevano con Facebook.