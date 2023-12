Novità Instagram: tutti pazzi per questa nuova impostazione che cambia tutto

Una nuova impostazione su Instagram fa impazzire gli utenti: ecco la novità e cosa cambia sul social amatissimo.

Non si fermano davvero mai le novità e gli aspetti preziosi da conoscere nel mondo della tecnologia, interessanti da scoprire e approfondire poiché finiscono per riguardare da vicino l’esperienza degli utenti.

Se l’attenzione infatti già di per sé è sempre molto alta, ancor di più l’interesse si accende qualora la questione abbia a che fare con i social network, proprio come in questo caso per Instagram.

I social network sono infatti, oramai, una parte integrante della vita di tutti i giorni degli utenti, poiché rappresentano un punto di riferimento, una finestra sul mondo per aggiornarsi sui contenuti postati dagli altri utenti e dai follower. Al contempo, i social sono anche ovviamente uno strumento per raccontarsi, attraverso pensieri, contenuti multimediali come immagini e video e così via.

In tal senso, Instagram è una certezza per molti utilizzatori, che saranno molto felici in vista dell’aspetto innovativo che arriva per arricchire ed impreziosire ancor di più l’esperienza d’uso. La piattaforma che appartiene a Meta infatti, grazie ad un recente aggiornamento, ha visto giungere diverse novità dal punto di vista estetico, e tra gli aspetti di approfondire vi è anche una chicca che ha a che fare con gli sfondi delle chat, sul popolare social, che di certo verrà ben accolta da tantissimi.

Instagram, occhio alla novità che farà gioire gli utenti: una nuova impostazione che aumenta la personalizzazione

Le novità inerenti il mondo dei social e, nello specifico, Instagram, vengono accolte sempre con grande interesse dagli utenti, proprio come in questo caso con un aspetto innovativo che permetterà di intervenire, cambiando lo sfondo delle conversazioni sulla piattaforma di Meta. Entrando più nello specifico della rilevante novità, occorre anzitutto approfondire un paio di premesse.

In primo luogo, gli utenti potranno si cambiare lo sfondo, ma delle singole conversazioni. Ovvero, il singolo cambiamento avrà effetto soltanto su una conversazione alla volta e non su tutte le altre allo stesso tempo. Inoltre la modifica sarà visualizzata anche dall’interlocutore della conversazione in questione, ed egli stesso potrà variare lo sfondo.

Passando al lato operativo della questione, il procedimento per modificare lo sfondo delle chat su Instagram prevede di recarsi nella conversazione e toccare il nome dell’interlocutore. Dopodiché, dal relativo menù aperto, bisognerà focalizzarsi sull’impostazione Tema, e una volta aperta appariranno numerosi temi tra cui scegliere.

Ve ne sono tanti, sia basilari che più particolareggiati, legati per esempio a noti film o artisti famosi. Dopo aver sfogliato l’elenco e scelto il tema da impostare su Instagram, basterà selezionarlo e, in conclusione, chiudere il menù precedente apparso, così da veder trasformato lo sfondo della conversazione.

Ultimo aspetto rilevante riguarda la disponibilità della nuova impostazione, per adesso soltanto su Android ed iOS e non ancora su desktop. Quindi, chi cambiasse l’impostazione sul telefono si ritroverà con uno sfondo chat sul PC del tutto nero.