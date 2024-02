Novità WhatsApp, arrivano emoji e sticker animati come su Telegram

Anche su WhatsApp si possono usare sticker ed emoji ma gli sviluppatori sono ancora un po’ “indietro” rispetto a Telegram.

Di recente, però, sono state introdotte sempre più funzionalità sulla nota app di messaggistica di Meta, e questo per colmare un gap avvertito nei confronti della “rivale”.

Una novità molto attesa dagli utenti è quella di poter usare emoji animate, e dalla recente versione beta sviluppata per i dispositivi Android arrivano interessanti notizie.

Ecco cosa potrai fare a breve su WhatsaApp, la novità attesa da tempo

Di recente è stata rilasciata una nuova versione beta dell’app di messaggistica per i dispositivi Android: più precisamente, si tratta della versione 2.24.5.10.

Già da tempo molti rumors avevano preannunciato che gli sviluppatori stessero lavorando alla possibilità di far utilizzare agli utenti le emoji animate. Oggi i tester di WABetaInfo affermano che “l’app sta lavorando al supporto per gli adesivi animati basati sul framework Lottie per integrare gli adesivi di base basati su WebP già disponibili“.

In pratica il framework Lottie è un sistema perfetto per le emoj animate, perché offre alle App la capacità di gestirle esattamente come quelle statiche. A differenza del formato immagine WebP, che mantiene la qualità dell’immagine ottimizzando le dimensioni dei file, il framework Lottie permette un ridimensionamento senza perdita in qualità dell’immagine che è simile a SVG e a sistemi di animazione di miglior qualità.

Questo dunque permetterà agli sviluppatori di ideare adesivi, sticker, emoji e immagini in movimento con effetti di animazione molto più complessi e dunque più divertenti e piacevoli per gli user. E la bella notizia è che nell’ultima versione beta è stato introdotto proprio il supporto a Lottie per gli adesivi.

Gli sviluppatori di WhatsApp dunque stanno studiando un ulteriore modo per soddisfare le user experience degli utenti dell’app che ormai è la più utilizzata al mondo e che è diventata un vero e proprio social, nonché luogo di tantissimi canali virtuali di qualsiasi genere.

Tant’è che anche l’INPS ha aperto ufficialmente un canale WhatsApp, e in questo modo l’Istituto di previdenza spera di fornire una comunicazione ancora più completa con i cittadini e contribuenti.

Non resta allora che attendere che la versione beta arrivi poi a diventare ufficiale e che l’aggiornamento di WhatsApp con le nuove emoji animate arrivi presto a tutti.