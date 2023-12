Nuova funzione di Instagram ti permette di diventare virale usando il contenuto di altri

Vuoi diventare virale ma non hai idee? Ora Instagram ti permetterà di diventarlo grazie al profilo di altri: ecco come.

I social al giorno d’oggi sono un elemento fondamentale per la nostra quotidianità. Ogni giorno, anche se non condividiamo post o storie, siamo costantemente connessi nel cercare informazioni, contenuti, o semplicemente conoscere quello che sta accadendo intorno a noi. Oppure, diversamente, in tanti lo utilizzano per finalità lavorative cercando di far crescere la risonanza della propria attività.

E la maggior parte delle persone che sono presenti sui social, cercano in un modo o nell’altro di diventare virali. Certo non è cosa molto semplice, in particolare quando bisogna trovare dei contenuti originali da condividere. Ma ecco che con la nuova funzione di Instagram, diventare virali non sarà più un problema. Ecco la grande novità che sta per arrivare.

Diventare virali su Instagram: ecco la nuova funzione

Instagram è diventato senza ombra di dubbio uno dei social network più utilizzati in assoluto. Il suo inizio fu in sordina, in quanto era un social utilizzato solo per condividere fotografie. Ora si fa davvero di tutto ed è anche diventato precursore per altre app. L’app di proprietà Meta è diventata fondamentale per chiunque voglia condividere dei contenuti, sia a scopi lavorativi che puramente personali.

Ed ecco che sta per arrivare una nuova implementazione molto importante, che permetterà di diventare virale grazie ai profili degli altri. Gli sviluppatori continuamente cercano di mettere a punto nuove funzionalità che si avvicinino sempre di più a quelle che sono le esigenze degli utenti, e questa è senza ombra di dubbio una di queste. Ecco di cosa si tratta.

Come funziona?

La nuova funzionalità che sta per arrivare, e che ora è ancora in fase di test, permetterà a qualunque utente di condividere il profilo di un’altra persona sulle proprie storie. In questo modo chiunque potrà visualizzarlo e contemporaneamente visualizzare la nostra storia. Se vuoi ad esempio, far notare una pagina o un personaggio di spicco, potrai condividere direttamente nelle tue pubblicazioni, il suo profilo, facendolo girare in maniera molto rapida.

Questa funzione potrà restituire una enorme visibilità all’utente condiviso, che di fatti viene portato all’attenzione di quelli che sono tutti i nostri follower, ed utilizzando i tag giusti, anche di altri se abbiamo le storie pubbliche. Insomma, una funzione che quando sarà definitivamente pubblica, potrà farci letteralmente spiccare il volo.