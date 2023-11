Pagamento a rate su Amazon: come funziona e quali sono i termini, cosa sapere per non sbagliare

Anche Amazon dà la possibilità di pagare a rate. Ecco come funziona il sistema e quali sono i termini, così non sbagliate nulla.

Amazon è diventata negli anni la piattaforma di e-commerce più rinomata per diversi motivi. Innanzitutto per via del suo catalogo, praticamente infinito e che ogni giorno offre centinaia di promozioni su prodotti che spaziano dall’elettronica all’abbigliamento, passando agli oggetti per la casa, gli accessori e via dicendo. E poi grazie al suo servizio Prime, un comodo abbonamento che – tra le altre cose – garantisce la spedizione gratuita e in un giorno.

Dovete però sapere che ci sono altri bonus solo all’apparenza nascosti che fareste bene ad utilizzare subito. Uno di questi riguarda il pagamento a rate, totalmente a tasso zero e che può essere sfruttato per i pagamenti a cifre elevate e che superano una certa soglia. Se anche voi avete adocchiato l’oggetto dei vostri sogni ma non siete pronti a pagare l’intera cifra in una volta, ecco quali sono i termini di utilizzo per attivare la rateizzazione.

Pagamento a rate su Amazon: tutto quello che c’è da sapere

Il pagamento a rate di Amazon è una comoda alternativa se si vogliono effettuare acquisti ma al tempo stesso non si ha la disponibilità economica per versare l’intera quota in una volta sola. Stiamo parlando di un sistema già disponibile internamente all’interno del sito web, a tasso zero e che non richiede l’ausilio di un ente bancario apposito. Dopo aver scoperto i vari passaggi, sarete sicuri di non sbagliare più nulla.

Il metodo di pagamento può essere attivato scegliendo le due opzioni da 5 o da 12 rate, e si applica solo ai nuovi prodotti o ai dispositivi Amazon ricondizionati e certificati. Vale per un solo prodotto di ciascuna categoria inserita nel carrello. Per poterlo utilizzare, il vostro account deve rispettare alcuni requisiti come la residenza in Italia, l’account attivo da almeno un anno, la carta di credito che deve essere valida e una buona cronologia di pagamenti già effettuati all’interno del servizio.

C’è la possibilità poi di saldare in anticipo l’importo della rata successiva o dell’intero saldo residuo per l’acquisto, qualora voleste interrompere la rateizzazione. Per attivare subito il tutto, al momento della scelta del metodo di pagamento in fase di check out dovete selezionare l’opzione apposita. Non ci sono tassi, dunque vi servirà inserire i dati della vostra carta per far partire il tutto. La prima rata verrà scalata dal conto già al momento dell’acquisto, mentre le successive verranno suddivise in una ogni mese.