Panico da matrimonio, niente paura: 5 app utilissime per organizzare le tue nozze

È ora di organizzare il matrimonio: panico! Come fare, chi contattare e come organizzarlo al meglio. Nessuna preoccupazione con queste 5 app!

Finalmente è arrivata la proposta di matrimonio, ciò che aspettavate da tempo, un sogno che si avvera. In questo momento starete volando, avrete la testa tra le nuvole e vi sentirete benissimo, leggeri e contenti, tuttavia, il matrimonio va organizzato. Ecco che inizia il panico; come organizzare le nozze? Chi invitare? Dove fare il ricevimento? Le domande sono tante, le preoccupazioni ancora di più.

Ognuno vuole un matrimonio perfetto, che piaccia agli sposi stessi, ma anche agli invitati. Trovare un metodo per far divertire tutti e avere delle nozze indimenticabili, non è per nulla semplice, serve una mano. Affidarsi ad una wedding planner? Troppo costoso, troppo innovativo, ma soprattutto, la vostra azione non dev’essere passiva, ma attiva, dovete essere voi ad avere la situazione in mano, tuttavia un piccolo aiuto servirebbe. Proprio per questo motivo, esistono cinque app gratuite che vi seguiranno e daranno consigli per organizzare un evento di nozze favoloso, ma soprattutto, perfetto.

Organizzare il matrimonio: niente panico, ci sono queste cinque app pronte per salvarvi

La perfezione non esiste? Secondo noi, è soggettiva. Il matrimonio perfetto esiste ed è quello che desiderate voi. È la vostra giornata, la celebrazione del vostro amore e della promessa di amarvi e onorarvi, finché morte non vi separi. Queste cinque app che stiamo per presentarvi sono adatte alla situazione, pronte per aiutarvi, senza essere troppo invadenti, ma seguendo le vostre indicazioni. Avrete la situazione in mano, sarete voi ad organizzare il vostro matrimonio, ma con un micro aiuto, utile, vantaggioso e pratico.

Non stiamo parlando delle classiche applicazioni per matrimoni, ma di aiuti concreti, per facilitarvi l’organizzazione. Iniziamo dal primo: Pinterest. Vi starete chiedendo in che modo Pinterest possa aiutarvi, la risposta è molto semplice: grazie alla vastissima gamma di immagini che contiene, potrete prendere spunto per l’allestimento del ricevimento, il trucco, le acconciature, gli abiti per lo sposo e per la sposa, creando un mood board. Inoltre, potrete condividere le vostre idee con familiari e amici, in modo che possano darvi dei suggerimenti, anche se, alla fine, chi è che decide siete voi.

Avete mai consultato Etsy per arredamenti, abiti o qualsiasi altra cosa? Bene, potete sfogliare l’e-commerce anche per abiti da sposa, accessori per capelli, gioielli personalizzati, decorazioni per allestimenti o abiti o quello che desiderate. Inoltre, Etsy promuove il lavoro artigianale e i venditori indipendenti, dunque potrete sostenere le piccole e medie aziende che stanno cercando di emergere, dando valore e riconoscimenti a chi produce artigianalmente. Tutto ciò renderà il vostro matrimonio originale e unico.

Tutti conoscerete il programma Canva, dove potete modificare foto, creare grafiche e personalizzare i vostri inviti di matrimonio gratuitamente. Inoltre, potreste creare anche la grafica e l’impaginazione del vostro menù o della disposizione dei tavoli, originando qualcosa di solo vostro e nato dalla vostra fantasia. Canva ha una varietà di colori, template, modelli di stampa e tutto ciò di cui avrete bisogno.

Zola e The Knot vi aiuteranno a creare la vostra lista nozze con facilità, tuttavia richiede sempre un po’ di concentrazione. Con queste due applicazioni avrete la vostra lista di nozze online, in modo che può essere consultata dagli invitati, per acquistare i regali da voi selezionati. Inoltre, ci sono delle funzioni aggiuntive, tutte da scoprire.

Con l’applicazione Joy avrete la possibilità di coordinare gli ospiti, aiutandovi ad inviare gli inviti, raccogliere le conferme e migliorare la comunicazione tra partecipanti e organizzatore. Potrete anche realizzare il vostro sito web per il matrimonio, condividendo informazioni come: orario, luogo e ciò di cui c’è la necessità.