Pollice verde grazie alle App: quando lo smartphone è un valido aiuto in giardino

Ecco come migliorare il verde di casa tua, anche se non hai il pollice verde. Queste App ti aiutano tantissimo.

Le piante inevitabilmente ti si seccano? Perfino le piante grasse? Ok, è indubbio che non hai il pollice verde! Ma ciò non vuol dire che non puoi coltivare delle piante o dedicarti al giardinaggio. Devi solo avere accanto a te chi ti consiglia passo passo su cosa fare. No, niente giardiniere a pagamento, ma una comodissima app. Dal tuo smartphone riceverai tutte le info di cui hai bisogno.

Consigli su come irrigare, annaffiare, quanta luce occorre a ciascun tipo di pianta e tanto altro, tutto a portata di touch. Se ami prenderti cura del giardino e dell’orto sono di certo queste tre le nuove App perfette per te. Scaricale e noterai la differenza.

App, queste fungono da pollice verde e fanno rinvigorire il giardino

Se ami il giardino ma hai poco tempo per prendertene cura, se hai piantato tanti semi ma senza raccogliere i frutti sperati o se vuoi dedicarti a una passione nuova, e tutta green, sei nel posto giusto. Ci sono tre App che fanno al caso tuo. Vediamo di che cosa si tratta.

Si tratta di tre applicazioni mobile che puoi scaricare semplicemente dal Play Store del tuo smartphone, ti saranno utili per poter vedere crescere piante rigogliose e fiori profumati vediamo quali sono le tre migliori App per il pollice verde:

C’è un’ App perfetta per trasformare il tuo orto o il tuo giardino in un vero e proprio Eden, e si chiama Luna e giardino . Serve a sfruttare l’influenza benefica della luna per la cura delle proprie piante. Grazie al calendario lunare infatti, il giardinaggio, la semina, il raccolto, il rinvaso, il trapianto sembreranno un gioco da ragazzi.

e serve soprattutto a controllare le tue coltivazioni anche a distanza grazie ai sensori. Dispone di una vera e propria libreria delle piante e dialoga con i dispositivi smart dell’ HomeKit. Gardenia è una vera e propria ed è possibile accedervi anche tramite web. Planta aiuta nel momento in cui ci si trova di fronte a una pianta che non si conosce. Basta inquadrarla per sapere che tipo di pianta è, e quali sono le cure di cui necessita per crescere bella e rigogliosa. Inoltre invia notifiche giornaliere su come innaffiare e nutrire ogni tipo di pianta. Permette di trasformare chiunque in un giardiniere professionista grazie alle illustrazioni utili a coltivare passo passo e a trasformare il proprio giardino in un vero vivaio.

Se non hai il il pollice verde, o vuoi migliorare la tua area green, ti consigliamo di provare ad avvalerti dell’aiuto di queste tre App molto speciali.