Profilo Instagram privato? Ti svelo il trucco per ‘spiarlo’ senza fartene accorgere

Hai assolutamente bisogno di conoscere le informazioni su una persona ma ha il profilo Instagram privato? Non è più un problema adesso, ecco tutto ciò che dovresti fare per visualizzare lo stesso il suo account.

È inutile prendersi in giro, abbiamo provato tutti a spiare qualcuno su Instagram per guardare le sue foto. Non ti è mai successo di stare in un posto e di vedere una persona che ti piacesse a tal punto da volerla cercare sui social network il giorno dopo? Con un po’ di fortuna, quella persona si è registrata proprio nel posto in cui ti trovi anche tu adesso e potrai conoscere come si chiama, poi potrai passare al classico controllo che si fa sempre in questi casi: è impegnata o single? Con chi si vede solitamente? Qual è il genere di foto che pubblica su Instagram?

Sono azioni che abbiamo fatto tutti, almeno una volta nella vita e chi afferma il contrario mente sicuramente. Ma come si fa se questa persona dovesse avere il profilo chiuso? In questo caso, sembrerebbe impossibile guardare le sue foto e curiosare nella sua vita privata. Ma invece non è così, esiste un metodo efficace per guardare il profilo di chi ha l’account chiuso. Potrebbe sembrare incredibile, ma è tutto vero. Ecco cosa devi fare.

Come guardare le foto di un profilo Instagram privato

Hai voglia di guardare le foto di una persona che ti piace, ma ha il profilo privato e devi chiedere l’autorizzazione per seguirla? Sappi che Instagram consente di collegare al tuo account i profili che hai sulle altre piattaforme social, come Twitter o Facebook. Se puoi farlo tu, vuol dire che possono farlo anche gli altri. Quindi, la prima cosa da fare è cercare questa persona su Facebook o Twitter. Questi due social possono essere chiusi, ma l’immagine del profilo è visibile a tutti, quindi potresti partire da quella, sarebbe già un ottimo inizio.

C’è anche un altro modo per cercare una persona che ha il profilo Instagram chiuso e non vuoi seguirla. Prova a scrivere il suo nome su Google oppure cercala attraverso una potenziale registrazione. Se sai che questa persona è stata ad un concerto, cercala attraverso un hashtag su Instagram. Con un po’ di fortuna, potresti trovarla attraverso il tag di qualcuno. A proposito di tag, chi ha il profilo chiuso non sempre impedisce agli amici di farsi taggare, quindi potresti fare una ricerca indiretta attraverso amicizie comuni.

E poi c’è il vecchio metodo, forse quello più codardo, ma funziona ancora. Crea un nuovo profilo, senza rubare foto a qualcuno che non conosci, ricorda che è un reato. Inserisci qualche informazione reale e pubblica qualche foto prima di chiedere il follow a questa persona. In questo modo non passerai per un guardone. Ma, se questa persona ti piace veramente, non sarebbe meglio dirglielo da vicino e avere un po’ di coraggio? A volte funziona.