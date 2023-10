Puoi guadagnare tanti soldi da casa fingendo di essere un’AI su TikTok: tanti ne approfittano

Su TikTok adesso è possibile guadagnare tanti soldi di casa fingendo di essere un’intelligenza artificiale: sono in tanti che ne approfittano.

Sono tantissimi i trend che sono nati nell’ultimo anno su TikTok ed adesso sono tantissimi gli utenti che fingono di essere un’intelligenza artificiale, guadagnando tantissimi soldi. Andiamo quindi a vedere qual è l’ultima moda del momento che è anche una grande fonte di guadagno.

Sono diversi i trend che si diffondono sui social media, con gli utenti pronti a copiare in massa le tendenze lanciate dai vita. Delle volte alcuni di questi sono così assurdi dal far scuotere la testa, ma alcuni di questi potrebbero portarvi a guadagnare anche tantissimi social. Questo è proprio il caso del trend dell’intelligenza artificiale che si sta diffondendo su TikTok. L’applicazione di ByteDance continua ad essere la leader del settore e questo gli permette anche di lanciare gli ultimi trend del momento.

La nuova tendenza live sui social media è sicuramente qualcosa di nuovo e mai visto per molte persone eppure permette ai creators di guadagnare fino a 4mila dollari al mese. Sono sempre di più gli utenti che si stanno spacciando per Intelligenze Artificiali o quelli che più comunemente sono conosciuti come NPC (personaggi non giocanti). Questi non insegnano nulla alle persone, né tantomeno sono in grado di raccontare qualcosa della loro vita quotidiana. Andiamo quindia scoprire in cosa consiste l’ultimo trend del momento.

TikTok, puoi guadagnare fino a 4mila dollari fingendoti un IA o un NPC: tutti i dettagli dell’ultimo trend

Sono sempre di più gli utenti di TikTok che si fingono personaggi non giocanti o intelligenze artificiale, con gli spettatori che si divertono a donare dei soldi per fargli ripetere sempre le stesse identiche frasi. Questo sembra essere diventato il trend del momento sull’applicazione di ByteDance, con le persone che possono inviare regali che sono oggetti virtuali che appaiono davanti al tuo volto e sullo schermo come possono essere occhiali da sole, cappelli da cowboy, ma anche gelato, rose o mais.

Seppur può sembrare una cosa divertente, tutti questi regali costando del denaro reale, con gli autori di queste dirette che si limiteranno a reagire ai regali virtuali che compaiono sullo schermo come se fossero personaggi generati dal computer ripetendendo le stesse identiche frasi scelte per ognuno dei comandi. Tutti questi profili con queste semplici live riusciranno a guadagnare migliaia di euro al mese. Addirittura un utente ha rivelato che in una sola diretta di tre ore è riuscito a guadagnare 700 euro.

Sono tantissimi i creator in giro per il mondo che si sono uniti a questa tendenza diventata popolare per prima negli USA. Mentre alcune persone sono infastidite dal riempimento dei loro feed con le dirette di IA, nessuno è arrabbiato per il fatto che gli autori di TikTok stiano cercando modi creativi per guadagnare denaro extra. Insomma sembra che fingendosi degli NPC si possa guadagnare uno stipendio in più con pochissime ore di lavoro al mese, un’opportunità che dovrebbe essere presa al volo per chi cerca delle entrate extra.